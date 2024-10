Hasta ahora no se habían decidido. Los hermanos Roca, Joan, Pitu y Jordi siempre habían sido tajantes en su decisión de no abrir un espacio gastronómico ni fuera de Gerona ni, por supuesto, de nuestro país. Sin embargo, a esta propuesta no han sido capaces de negarse. Sí, el próximo día 30 los responsables del restaurante varias veces considerado el mejor del mundo, según The 50 Best Restaurant’s, inauguran The Macallan Time Spirit x El Celler de Can Roca. ¿Dónde? En la sede que la marca de whisky acaba de abrir en Craigellachie (Escocia). La noticia la desveló ayer Joan durante su intervención en el congreso internacional San Sebastián Gastronómika. Insistió en que llevan doce años colaborando con The Macallan en varios proyectos y ya les habían hecho la propuesta hace tiempo de abrir un restaurante en las nuevas instalaciones: “Hace un año aceptamos y nos pusimos a diseñar el concepto. Hemos viajado por el mundo con ellos y nosotros hemos inspirado nuevos whiskies. Igual que nosotros, ellos apuestan por la excelencia, así que vamos a trabajar al máximo nivel. Para nosotros es un aprendizaje y una manera de seguir creciendo”, asegura Joan sobre el que será el primer establecimiento en el extranjero de los Roca. Semejante apertura coincide con el aniversario de la fundación de la marca, ya que han pasado dos siglos desde que Alexander Reid destilara el primer lote de whisky en sus alambiques junto al río Spey, en Escocia, de lo que sería uno de los “single malt” con mayor prestigio en el mundo.

Inquietos e inconformistas donde los haya, fue en 2027 cuando los Roca, hambrientos por descubrir una cocina para ellos desconocida decidieron viajar a Escocia, “un país que ha permanecido relativamente inexplorado en el mundo de la cocina global”, explica el chef, quien reconoce que decidieron descubrir los productos y a las personas que hacen que Escocia sea tan única y su gastronomía tan especial alimentada por unas materias primas firmemente arraigadas en el entorno y en el impresionante paisaje de Escocia. Unas vivencias que plasmaron en el libro “Destilando Escocia” y los mismos ingredientes que compondrán la propuesta gastronómica de The Macallan Time Spirit x El Celler de Can Roca. Las vieiras, las navajas y el cordero serán sólo algunos de los ingredientes protagonistas de un menú basado en la esencia de Escocia, cuyo precio será de 60 libras (71,53 euros) por persona al mediodía y 95 (113,26 euros) por la noche en un espacio con capacidad para 30 comensales. “Hemos creado un concepto gastronómico que es una exploración culinaria y una expresión divertida de la historia de The Macallan. TimeSpirit rinde homenaje a nuestro pasado y marca un nuevo capítulo emocionante mientras miramos hacia el futuro”, se anuncia en la web de la marca.

Ejemplos de sus años de exclusiva colaboración son The Macallan Edition Número 2, con una producción de 2.000 botellas, perteneciente a Edition Series. Fue elaborado a partir de siete tipos de barriles de madera de roble distintos procedentes de cuatro bodegas diferentes y cada uno de ellos ha sido seleccionado de forma minuciosa y personal. También, Distil Your World: New York Limited Edition y The Macallan Harmony Collection Rich Cacao.

Se trata del primer proyecto que Joan Pitu y Jordi abren fuera de nuestro país y que se une al resto de conceptos de los Roca. Si el último inaugurado en Gerona es el bar de vinos Vii el primero fue Can Roca, donde comenzaron junto a sus padres. Le siguieron El Celler de Can Roca, Rocambolesc, la Bikinería, los hoteles Casa Cacao y Esperit Roca, Espai Mas Marroch y el restaurante Normal, proyectos a los que se suman Roca Events, Esperit Roca Destilería, Roca Recicla y La Masía.