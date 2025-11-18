Señorío de Montanera y Nicolás Montenegro unen artesanía y diseño en un pack especial

Señorío de Montanera, referente del ibérico puro de bellota que conserva más de 60.000 hectáreas de dehesa, celebra su trigésimo aniversario con una edición navideña que eleva el arte de regalar. En esta ocasión, la firma une fuerzas con el diseñador sevillano Nicolás Montenegro, reconocido por su visión contemporánea del lujo artesanal, y con Arcos, símbolo de precisión y tradición cuchillera.

El resultado es un conjunto de edición limitada que aúna tres disciplinas -gastronomía, diseño y artesanía- en una misma experiencia sensorial. Cada pack incluye un jamón de bellota 100 % ibérico D.O.P. Dehesa de Extremadura, galardonado en los prestigiosos Great Taste Awards ;una funda artesanal para cuchillos con acabados de alta costura diseñada por Montenegro, inspirada en los colores cambiantes de la dehesa y en la identidad bicolor de la marca; y un set personalizado de cuchillos Arcos Riviera Blanc, forjados en una sola pieza para garantizar equilibrio y durabilidad.

Se trata de una fusión que rinde homenaje a la dehesa extremeña, al arte del ibérico y a la tradición española de la alta costura.

En palabras de Ana Espárrago, presidenta de Señorío de Montanera: “Cada año buscamos colaborar con creadores que compartan nuestra forma de entender la excelencia: respeto por la tradición, dedicación al detalle y pasión por el trabajo bien hecho. En Nicolás Montenegro hemos encontrado un aliado excepcional, capaz de reinterpretar la esencia del ibérico con elegancia, sensibilidad contemporánea y un guiño a la moda artesanal”.

El set personalizado de cuchillos Arcos Riviera Blanc, forjados en una sola pieza para garantizar equilibrio y durabilidad, proporcionan una fusión que rinde homenaje a la dehesa extremeña, al arte del ibérico y a la tradición española de la alta costura.

En palabras de Ana Espárrago, presidenta de Señorío de Montanera: “Cada año buscamos colaborar con creadores que compartan nuestra forma de entender la excelencia: respeto por la tradición, dedicación al detalle y pasión por el trabajo bien hecho. En Nicolás Montenegro hemos encontrado un aliado excepcional, capaz de reinterpretar la esencia del ibérico con elegancia, sensibilidad contemporánea y un guiño a la moda artesanal”.

Por su parte, Nicolás Montenegro destaca que la colaboración “pretende tender un puente entre el mundo de los ibéricos y la moda, dos oficios que comparten precisión, técnica y belleza artesanal. He querido crear una pieza que homenajee tradiciones profundamente españolas, diseñada para convertirse en un objeto de colección funcional y duradero”

La edición limitada Señorío de Montanera × Montenegro sintetiza el equilibrio entre tradición, innovación y diseño sostenible.

El jamón de bellota 100% ibérico con D.O.P. Dehesa de Extremadura procede de una reserva exclusiva seleccionada por su excepcional morfología, infiltración y aroma, con más de 40 mes es de curación en bodegas naturales excavadas en roca.

La funda de cuchillos, confeccionada con materiales de alta resistencia y acabados de sastrería, refleja la conexión entre moda y gastronomía entendida desde la obra de uno de los diseñadores más reconocidos del país.

Como señala Montenegro, “en todo buen evento de moda... siempre debe haber un buen jamón”. Una pieza de colección que combina elegancia, funcionalidad y respeto por los oficios tradicionales.

En cuanto al juego de cuchillos de Arcos, se trata de un set exclusivo personalizado para Señorío de Montanera, que incluye dos cuchillos Riviera Blanc y una chaira, todos forjados en una sola pieza, garantizando la funcionalidad y la precisión necesarias para disfrutar del jamón ibérico en su máxima expresión.

La edición especial de Señorío de Montanera x Montenegro está compuesta por 50 unidades limitadas de venta exclusiva en la tienda online de Señorío de Montanera a un precio de 695 euros.