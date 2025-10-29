The Macallan Decoding Madrid Week desembarca en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid

El Mandarin Oriental Ritz de Madrid vivió el martes por la noche la gran fiesta de The Macallan. Famosa en todo el mundo por sus extraordinarios whiskies escoceses de malta ha reinventado sus colecciones permanentes Double Cask y Sherry Oak con una nueva e impactante identidad visual, creada por el reconocido diseñador David Carson.

Los nuevos diseños, que combinan con delicadeza la artesanía y el rico legado de The Macallan con una visión de futuro, ofrecen una perspectiva renovada y moderna que celebra la inigualable artesanía y la maestría creativa de la firma, manteniendo la misma esencia y líquido que hacen a esta firma icónica.

Con motivo esta reinvención, y de la mano de Mandarin Oriental Ritz, pone a disposición de los más hedonistas de una ocasión única y efímera que aúna gastronomía, mixología y música a través de experiencias sensoriales que harán disfrutar a los paladares más exigentes.

Del 17 al 23 de noviembre, el hotel más icónico de Madrid, el Hotel Mandarin Oriental Ritz se convierte en el escenario de una experiencia multisensorial que celebra el alma del mejor whisky escocés. Una cita imprescindible donde los sentidos y las emociones se desvelan a través de alta gastrononmía, mixología y catas olfativas. Todo esto se fusiona en una misma sintonía que decodificar, como si se tratase de una obra de arte, en The Macallan Decoding Madrid Week.​

Una semana para adentrarse en el universo de esta firma escocesa como nunca antes, guiados por sus embajadores, quienes desvelarán los secretos mejor guardados detrás de cada gota de este whisky legendario en catas, trilogías de degustaciones, una nueva carta de cócteles, sesiones de djs y talleres de aromas.

La joya de la experiencia es el “Menú Legado” del restaurante dos estrellas Michelin Deessa, diseñado por Quique DaCosta, es un viaje que fusiona la cultura mediterránea del chef, el producto español de lujo, la tradición de las Highlands escocesas y el espíritu jerezano de The Macallan.

Un nuevo menú maridaje que va más allá de la mesa​ y se convierte en un desafío gastronómico, desarrollado en 8 pases e inspirado en el carácter del whisky escocés en el que cada plato armoniza con una de sus referencias más reconocidas, Double Cask 12, 15 y 18 y Sherry Oak 12 y 18. Alta gastronomía de precisión y emoción. Así, el menú recorrerá el universo de la icónica firma escocesa: tras un nuevo aperitivo de migas extremeñas llegarán entrantes como la gamba roja de Denia, presa ibérica y arroz de la Albufera, terminados por un postre a la altura: Gianduja Real.

Cada pase estará acompañado por una referencia de The Macallan, en un maridaje que recorrerá toda su gama más representativa, para después abrir paso a los vinos de Jerez de Valdespino, que también son parte del ADN de la firma escocesa. La cita promete ser un viaje en el que cada plato y cada copa cuentan una historia que decodificar. Este menú exclusivo, a un coste de 470€, estará disponible a partir de esta singular semana en primicia, mediante reserva en la web de Deessa o mrmad-deessa@mohg.com

Esta semana completa su propuesta con catas de sus referencias más icónicas, talleres de aromas y whisky de la mano de los artesanos de Eleven People, mixología de autor liderada por el equipo de Pictura, el espacio más placentero de Mandarin Oriental Ritz, Madrid, con una nueva carta de referencias y maridajes y sets de DJ. Una semana que transformará varias salas del Ritz en un club efímero en el que el tempo lo marca la esencia el mejor whisky del mundo.

Mandarin Oriental Ritz, Madrid abre así sus puertas a todos los que saben apreciar el arte del whisky. Durante estos días, Pictura se convierte en el escenario perfecto para descubrir esta experiencia de lunes a domingo, de 17:00 a 01:00 h, sin reserva previa.

Esta semana se complementará en las suites con ediciones limitadas de la firma escocesa, en un guiño al coleccionismo más elegante.​ Los huéspedes del Hotel podrán disfrutar de una edición especial sintiéndose un ladrón de guante blanco, un artista del disfrute, sin testigos externos. Se trata de la más alta expresión de la exclusividad.

La firma celebra con esta experiencia su reinvención y presenta en todo el mundo su nuevo universo visual y la nueva imagen de sus colecciones atemporales, Double Cask y Sherry Oak. The Macallan vuelve a sorprender con este nuevo universo, “You Know Me So Well”, que acompaña el rediseño de sus icónicas referencias permanentes. En este nuevo ADN de esta firma internacional destaca la conexión con el río Spey en Escocia, así como la ciudad de Jerez y a la histórica colaboración con las bodegas Valdespino, una de las más antiguas de España. “Invitamos así a los amantes del whisky de España a mirar con otros ojos y redescubrir esta firma que han conocido durante años, a través de una mirada más personal con un toque de narrativa”, explica Conchi Serrano, Brand manager de The Macallan en España.

Con The Macallan Decoding Madrid Week, esta firma de whisky eterna demuestra que el verdadero lujo está en lo que se siente, no solo en lo que está a la vista.

The Macallan es famosa en todo el mundo por sus extraordinarios whiskies de malta. Han pasado dos siglos desde que Alexander Reid, fundador de The Macallan, destilara el primer lote de whisky en sus curiosamente pequeños alambiques de Speyside, Escocia, en 1824, dando comienzo al extraordinario legado del whisky escocés de malta único.

La obsesión por la calidad y la artesanía es el sello distintivo de The Macallan. En la extraordinaria calidad y el carácter distintivo de cada whisky influyen las excepcionales barricas de roble sazonadas con vino de Jerez: un compromiso con el color natural respaldado por la maestría. Diseñada por arquitectos de renombre internacional, la destilería The Macallan está situada en una hermosa finca de 485 acres y se inspira en las antiguas colinas escocesas que la rodean.