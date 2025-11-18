Tinto fino de viñas plantadas entre 1950 y 1955

Autenticidad, ilusión, perfume. Figuero TINUS es el vino más artesanal, procedente de nuestro viñedo singular de Malasmañanas en La Horra (Ribera del Duero), tinto fino plantado entre 1950 y 1955, que se recoge por manos expertas en cajas de 10 kilogramos y duerme en frío hasta la mañana siguiente.

Malasmañanas Un enclave único que se encuentra al norte de nuestro paisaje, protegido por el monte de La Horra, que ofrece a este viñedo características diferenciadoras frente al resto. Esta barrera natural protege a las cepas de más de 70 años de las inclemencias del tiempo y nos entrega sutiles notas de monte bajo en los vinos.

“Vendimia manual realizando una selección exhaustiva de los racimos con uvas sueltas en viñedo, seguido de una segunda selección en mesa, ya en bodega, y de una tercera selección de grano.

La fermentación alcohólica se realiza con sus levaduras naturales de forma espontánea, en barrica abierta de 500L de roble francés.

260 euros.

La bodega Figuero nace del sueño de José María que, a sus 65 años, lejos de dejar el trabajo se aventuró en un nuevo proyecto con su mujer, Milagros, fundar la bodega Figuero. Consciente de que durante 40 años fue el proveedor de las bodegas más reconocidas en Ribera del Duero y que con sus uvas se han elaborado grandes vinos.Figuero es un homenaje a nuestro origen, una apuesta por la tierra y por la sabiduría que pasa de padres a hijos. Un proyecto que respira familia por sus cuatro costados, regalando el primer homenaje a su mujer, Milagros Figuero. Quien entrega su apellido cómo muestra de una vida compartida, de un día a día recorriendo el viñedo.