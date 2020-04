Nacho Vidal la lía con sus declaraciones sobre el aplauso sanitario

Nacho Vidal ha entrado en en directo esta tarde en ‘Sálvame’ para contar cómo está viviendo el confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Desde su casa donde se encuentra pasando la cuarentena, el ex actor porno se ha posicionado de una manera muy significativa respecto al aplauso sanitario que tiene lugar cada día a las 20.00h: “Yo lo estoy llevando bien, pero me sorprendo cuando razono lo que está pasando y veo que a las 8 todo el mundo se pone a aplaudir, y no quiero menospreciar a nadie, por algo a lo que todos tenemos derecho porque lo pagamos con nuestros impuestos: a policías, a bomberos, a médicos... A todo aquello por lo cual pagamos”, decía.

Hablamos con Nacho Vidal para que nos cuente cómo está llevando el confinamiento. ¡¡Atentos!! pic.twitter.com/93UBTBDqSR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 21, 2020

“Yo no sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las 8 a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo. Así que cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan”, aseguraba el actor. “Todo el mundo sale a aplaudir al balcón, ¿pero qué pasa con todas esas personas que no tiene balcón? ¿A esos quién los está ayudando?”. Pero ante la réplica del presentador, Nacho insistía: “Ellos sólo están haciendo su trabajo y tú estás haciendo ahí tu trabajo y la gente no te aplaude por ello”.

Unas palabras que no han sentado bien a los espectadores del programa, que lo han convertido en trending topic en Twitter, criticando su postura frente a la labor de los sanitarios. Incluso hay quienes se han sentido ofendidos por tales desafortunadas declaraciones.

Nacho Vidal diciendo que estamos aplaudiendo a personas que únicamente están haciendo su trabajo, que tenemos derecho a sanidad y seguridad, que por qué nadie le aplaude cuando él hace su trabajo



ESTE SEÑOR ES GILIPOLLAS — Laaaauuuuraaaa 💫🧡 (@realitystas) April 21, 2020

Como enfermera escuchar las declaraciones de Nacho Vidal en un programa que me pongo para entretenerme es ofensivo y creo que ofende a todos los compañeros sanitarios. Algunos están muriendo por Coronavirus!!!

#LoEstamosConsiguiendo — Laura García (@lau90_gg) April 21, 2020

Nacho Vidal comparando su trabajo que es meter y sacar la polla con nuestro trabajo que es jugarnos la vida y hasta hace 2 semanas con batas y mascarillas DE PAPEL#EstáPasando #RetrasoMental #Imbécil #LoEstamosConsiguiendo — Cristina🐾 (@CrisE58_) April 21, 2020

Por su parte, ante la lluvia de críticas, Nacho Vidal ha subido una serie de historias a su Instagram en las que se ha disculpado a aquellos que se han sentido ofendidos, “no ha sido mi principal motivo de expresar lo que siento, simplemente es una realidad que nos afecta a todos. A mi también”. Y ha confesado que mañana hará un vídeo para explicar sus palabras porque “ahora estoy demasiado caliente como para hablar desde el corazón y el sentir. Espero que entendais lo que he intentado decir. Es una crítica más, no soy Nacho Vidal, soy un ciudadano más”.