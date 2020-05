Jorge Javier acoseja a Avilés: “Ábrete el Grinder y te hinchas a f... por lo que pueda pasar”.

Después de 10 semanas concursando en ‘Supervivientes 2020’, José Antonio Avilés se convertía en el noveno expulsado del concurso. Emocionado, se ha despedido de sus compañeros, especialmente de Rocío Flores y Barranco, sus grandes apoyos y con quiénes tras varios conflictos ha conseguido reconciliarse: “He acertado, he fallado, he pedido perdón. Ha habido gente con la que no he tenido buena relación. Gracias a todos”.

El periodista, que se ha convertido en el concursante más polémico de la edición por sus discusiones y surrealistas teorías, ha perdido la batalla en su duelo contra Albert Barranco y Jorge Pérez. Su despedida en la Palapa, sorprendentemente, ha generado muchísimas lágrimas y palabras de cariño al eterno nominado de esta edición.

Aunque hace dos semanas que su amistad con Rocío Flores y Barranco estaba muy deteriorada, ambos han mostrado su cariño por el cordobés. Rocío ha llorado su expulsión y Barranco se ha fundido en un largo abrazo con el periodista, poniendo ambos punto y final a los malos rollos.

Tras la reconciliación con los que han sido sus grandes apoyos, muy emocionado, ha reconocido que “Hay gente de aquí que me llevo para los restos. Esto es un juego y teníamos la obligación de entretener a la gente, gracias porque sin vosotros no hubiese sido lo mismo, tanto por las cosas buenas como por las cosas malas”.

Avilés, aseguraba que durante el concurso “como siempre, he tratado de remar a favor de obra y entretener. De corazón, siempre lo he dicho que Supervivientes ha sido un aprendizaje continuo… me quedo con el perdón. Gracias de corazón porque sin vosotros no habría sido lo mismo”·

También Jorge Javier Vázquez ha conseguido emocionar al periodista dedicándole unas palabras en las que ha alabado el indiscutible trabajo del colaborador para generar conflictos y contenidos. “Esto puede sonar mal, pero eres de las personas que aparece en tu vida y te la jode-le ha dicho el presentador estrella de Telecinco. Pero yo te querría tener en todos los programas que voy a presentar el resto de mi vida”.

El colaborador de “Viva la Vida” ha agradecido a la cadena esta oportunidad y también se ha acordado de su familia, especialmente de su padre y su abuela: “Me voy muy contento de hasta dónde he llegado. Es lo que mi abuela ahí arriba seguro que se siente muy orgullosa. Hoy es el cumpleaños de mi padre y quiero felicitarlo”.

El colaborador expresaba su deseo de abrazar a sus familiares y ver a sus amigos, sin saber aún cómo es la situación de desescalada en España por el Covid 19: “Quiero ver al gobierno, a mi madre, a mi familia y disfrutar de cosas que no he disfrutado. Dar más valor a reuniones de familia, con amigos”.

Ante el próximo regreso del colaborador a España, Jorge Javier le advertía que la situación en nuestro país aún era complicada y le aconsejaba aprovechar el tiempo que aún permanezca en Honduras: “Ya te contarán un poco de esto...Ábrete el Grinder y te hinchas a follar por lo que pueda pasar”.