Pelea entre Saray (‘MasterChef’) y Dakota: “¿Tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno?”

Desde su paso por ‘MaterChef’, Saray Carrillo se ha convertido en la protagonista de varias polémicas por hablar del concurso y criticar a sus compañeros, pero la última de ellas ha tenido lugar en redes sociales con una concursante, también conflictiva, de ‘Supervivientes’, Dakota Tárraga. Ambas se han enzarzado en una tremenda pelea que se ha hecho viral.

Al parecer y según confesaba en sus stories de Instagram, la exconcursante de ‘Hermano Mayor’ habría hablado mal de Saray en un directo. Algo que no ha gustado a la cordobesa y por lo que le ha dedicado unas palabras poco amigables: "¿Tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno? Eres una yonki y drogata. ¿Qué vas a hablar de mí si no quieres ni a tu puta madre?”.

Un vídeo que ha pillado por sorpresa a Dakota, que ha aprovechado para defenderse en su cuenta de Instagram: “Me están llegando comentarios de una chica de MasterChef que me está poniendo verde, no entiendo porqué. Yo a ella no la he insultado ni nada, quiere protagonismo”.

No contenta con la guerra iniciada en redes sociales, Saray ha vuelto a arremeter contra Dakota y le dedica una peineta: “¿Qué te pasa en las cejas Dakota? Si parece que te las ha quitado un periquito a picotazos”.

Pero harta de la situación, al parecer Dakota ha decidido hablar directamente con la exconcursante de ‘MasterChef’ y solucionar sus problemas en privado. “Ya he hablado con la chavalita y no le digáis nada porque ha sido una confusión”, de esta manera ponía punto y final a la pelea iniciada en redes sociales entre ambas.