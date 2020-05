Netflix prepara un nuevo y polémico documental sobre Lady Di

La figura de Lady Di sigue viva en Reino Unido. Para conocerla un poco más, la plataforma en streaming Netflix podría transmitir una serie documental sobre la princesa de Gales. Producido por la compañía de televisión DSP, revelará imágenes inéditas de los discursos de Diana realizados entre 1990 y 1992, así como entrevistas con sus familiares. Being Me: Diana (Yo: Diana)), cuya fecha aún no se conoce, abordaría los trastornos alimentarios de Lady Diana, su salud mental y su infeliz matrimonio con el príncipe Carlos. "La mayoría de las personas que conocen la historia saben que lo que realmente rompió el corazón de Lady Diana fue la infidelidad de su esposo con Camilla Parker-Bowles, quien comenzó años antes de conocer a Diana Spencer y no lo hizo. nunca terminó ", dijo Leslie Carol, experta en realeza del Daily Express . Según ella, si el divorcio entre el príncipe de Gales y Lady Diana tuvo un impacto psicológico obvio en los dos hijos de la pareja, el documental podría revivir estos malos recuerdos.

“Algunas revelaciones en el programa sobre los cuatro intentos de suicidio de Diana podrían abrir nuevas heridas" para sus hijos, los príncipes William y Harry", aseguró CAarol. “Todo depende de quién vaya a ser entrevistado ante la cámara y de lo que pueda revelarse”. El Príncipe William había hablado previamente del dolor que había experimentado al perder a su madre y asistir a su funeral. Desde entonces, los dos hermanos han estado muy involucrados en problemas de salud mental.