Adara Molinero, destrozada, llora por el duro revés que ha recibido su hijo

Hay quien no lo entiende, pero cada vez se va a aceptando más a las mascotas como un miembro más de la familia. Conviven con nosotros, forman parte de nuestra rutina y depositamos en ellos igualmente nuestra alegría y también nuestros momentos de bajón. Están ahí para todo, en lo bueno y en lo malo, de forma incondicional y sin esperar nada a cambio. Pero, desafortunadamente, no son eternos y toca despedirse de ellos. Hay a quien le sorprende el dolor que se experimenta ante la muerte de un animal convertido en ser querido, pero la gran mayoría se solidariza con quien experimenta este sufrimiento.

Es el caso ahora de Adara, que está destrozada. No puede evitar romper a llorar al plantear la dura pérdida a la que tiene que hacer frente. Pero no tanto por el amor que sentía por su mascota, sino especialmente por cómo afrontar este duelo con su hijo Martín. Y es que será la primera vez que tenga un contacto directo con la muerte y mantenga tan difícil conversación con su madre. Un duro revés para su corta vida al tener que decir adiós a Pompón, su hámster.

Adara en uno de sus stories por el pobre Pompón Instagram

La muerte de Pompón: un drama familiar

Hace unos días Adara ponía en conocimiento de sus fans que “bolita”, como así llamaban cariñosamente al hámster de la familia, había fallecido. Fue un suceso inesperado para todos y se detalló que la causa del deceso fue “deshidratación y anemia”. El revés fue muy duro para el clan, quien veía a Pompón como uno más en la familia. Tan duro ha sido, que la influencer y reina de los realities no sabe muy bien cómo afrontarlo con su hijo. Y es que Martín aún no conocía la trágica noticia y cómo se lo tomará está atenazando el corazón de su madre. De ahí que no pueda contener sus lágrimas cuando se confiesa con sus fans en redes sociales. Especialmente después cuando decide contárselo todo.

Adara quiere ahorrarle el sufrimiento a su hijo y aprovechando que está con su padre de vacaciones, ha optado por guardar silencio y ocultarle la mala noticia: “Sinceramente, pensé en comprar otro para que no sufriera, porque si yo estoy pasándolo mal, no me quiero ni imaginar él”, ha ido desvelando sus primeros pensamientos a través de sus stories de Instagram. Aquí espera recibir consejo y ayuda de sus seguidores en la tarea de comunicarle la noticia a su hijo para evitarle el disgusto que ella misma tiene encima ahora mismo.

Adara en uno de sus stories por el pobre Pompón Instagram

Aun así, Adara entiende que su hijo “se merece saber la verdad y sentir el dolor que toque. Yo estaré con él acompañándole”, decide finalmente la exconcursante de ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes’. Aunque sabe que será un proceso complicado, al final le ayudará a su hijo a entender la vida y su irremediable final: “Soy de pensar que después de la muerte las almas se vuelven a encontrar. Eso le explicaré. Luego él es libre de elegir lo que quiere creer o pensar” . Y así lo hizo, aunque antes de lo esperado. Llamó a Martín por teléfono y le dio la trágica noticia. Es por eso que Adara regresa a los stories de Instagram rota en llanto tras la difícil conversación mantenida: “Estoy totalmente destruida de llorar”, reconocía.

“Esto ha sido una de las cosas más duras que he hecho con él. No sabía cómo decírselo, me tenía que contener para no llorar”. Para Adara y su hijo, Pompón “no era solamente un hámster”, pues formaba parte de la familia. “Le dije a su abuela que, por favor, estuviera ahí para que le pudiera abrazar y que después de la llamada le pudiera acompañar”. Al día siguiente la influencer, con la ayuda de su madre, dio sepultura al hámster con la correspondiente ceremonia: “Hoy hemos enterrado a Pompón. Le dimos un adiós lleno de amor, como él nos dio cada día. Nos deja una huella pequeñita, pero eterna”.