Lara Álvarez, a su regreso a España: “No te reconozco”

Hasta pronto Honduras. Gracias un año más por tu generosidad y por tratarnos tan bien. Hola de nuevo España. Ya estamos aquí. Y aunque aún no te reconozco y verte así me parte el alma, sé que volveremos a recuperarte. ADMIRACIÓN absoluta por todos vosotros, aquellos que de manera responsable y consciente, os protegéis y nos protegéis día a día, desde hace meses, ante esta nueva realidad. GRACIAS 🙏🏽