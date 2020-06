Nacho Vidal pide respeto para su madre y sus hijos

Llevo varios días en contacto con Nacho Vidal, insiste en su inocencia en el dramático episodio que causó la muerte al fotógrafo José Luis Abad en julio del 2019, pero fuentes de la Guardia Civil apuntan a que podría haber obtenido un beneficio económico por actuar de terapeuta espiritual en el trágico rito del sapo bufo.

Él lo sigue negando y me transmite su “gran preocupación, porque tengo hijos pequeños, y a mi madre, que están viendo y oyendo mucha mierda. Estoy harto, la jueza tiene todos los datos, y no voy a hablar, es que ya ni veo lo que dicen de mi en la tele, que hablen lo que quieran, me da igual. Pero que sepan el daño que están haciendo a mi familia... Perdona si soy algo brusco, pero es que hay cosas que no son ciertas...”

Nacho está encerrado en su parcela y casa de campo de la localidad valenciana de Enguera, acompañado de alguno de sus hijos y otras personas de su círculo más íntimo.