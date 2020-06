Pau Donés, ¿cómo fueron sus días en el hospital?

Este 9 de junio fallecía el líder de ‘Jarabe de Palo’, Pau Donés tras una larga lucha contra el cáncer. El cantante, que ha estado siempre muy activo en las redes, no dejó de luchar hasta el último momento y además, durante este confinamiento, sacó su última canción. Demostrando nuevamente su fuerza, nos dejó con la boca abierta al ver su último trabajo, pero ¿cómo fue la estancia del artista en el hospital?

Europa Press ha rescatado una entrevista de él en la que confesaba cómo fueron esos días: “Realmente los días en el hospital fueron muy buenos. El domingo me llamó el doctor, que cómo estaba, entonces vino y entró por la puerta con una guitarra”. Siempre pensando en la música, el cantante no dejaba de componer, cantar y pensar qué podía hacer para llegar a esos seguidores que no se han separado de su lado ni un solo momento.

A pesar de recibir el tratamiento, parece que Pau Donés siempre dejaba hueco al sentido del humor y confesaba que se había “enamorado”: “Los días que estuve aquí, tuve muy buen recuerdo, es difícil de creer. Me sentí súper a gusto, incluso me enamoré de una enfermera, que no voy a decir su nombre”.

El doctor que le trató le pidió que hiciera un concierto en el hospital para todos aquellos profesionales de la salud que luchaban día tras día: “El doctor me pidió un favor: “tienes que hacer un concierto en el hospital”, para la gente que trabaja en el hospital”. El catalán terminaba la entrevista explicando que: “Vivo a mi manera, no soy un Superman, nunca he querido demostrar nada a nadie, por supuesto menos ahora. Lo hago porque considero que es lo que debo hacer”. Ep