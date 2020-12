Así es la banda criminal que asaltó a Carla Barber

La novia de Diego Matamoros ya puede respirar tranquila, ya que la banda criminal responsable de uno de los peores días en la vida de la cirujana, ha sido detenida. Tal y como ha adelantado el diario “El Mundo”, esta organización criminal de origen magrebí y cuyo principal objetivo eran personas con bastantes posibilidades económicas, actuaba por encargo y empleaba una extrema violencia en sus atracos. Ya habían asaltado a cuatro empresarios con la “técnica del mataleón” - como hicieron con Carla Barber, a la que estrangularon hasta que perdió la consciencia - y ahora han sido detenidos en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Una gran noticia para la novia de Diego Matamoros que, tras sufrir el violento atraco, pasó unos días recuperándose en compañía de su familia en Canarias muy afectada no sólo por el importe que le robaron - cerda de 50.000 euros entre dispositivos electrónicos, dinero y complementos - sino por haber sido asaltada en su propio portal y la sensación de inseguridad y vulnerabilidad que sintió después. Pero ahora Carla puede respirar tranquila por fin, ya que la banda de ladrones se encuentra en el calabozo y pronto pasarán a disposición judicial.

El brutal asalto a Carla Barber

La doctora confesó hace un mes, a través de Instagram, el grave incidente que sufrió una noche a su llegada a casa. Y es que “al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la llave del mataleón hasta dejarme inconsciente”.

“No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, creo que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar. Me indicaron por dónde se habían ido los asaltantes y empecé a correr. Los alcancé y conseguí memorizar la matrícula, modelo y color del coche”, relató Carla en stories, en los que pidió colaboración a sus seguidores en caso de que conociesen tal vehículo.

“Estoy bien, tengo lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar. Lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia, al fin y al cabo, es solo dinero”, confiesa, “el miedo al recordar lo sucedido y la angustia de pensar que puede volver a pasarme es lo que me importa”, confesaba la doctora.

¿Qué es la llave del “mataleón”?

La llave del mataleón, también conocida como “Rear Naked Choke” o “hadaka-jime” es una técnica de artes marciales que emplean los ladrones para dejar inconscientes a sus víctimas y poder robarlas. Consiste en coger a la victima por detrás y apretar la arteria carótida hasta conseguir que pierda el conocimiento, ya que la sangre no llega al cerebro. Una agresiva técnica que puede tener consecuencias muy graves e incluso la muerte si se ejecuta mal.

Recibe este nombre debido a Hércules ya que, según la mitología griega, fue el método que usó para matar al león de Nemea.