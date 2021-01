Un año más, Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido que las uvas y las campanadas queden en un segundo plano mientras los espectadores de Antena3 admiran fascinados el modelito que ha escogido la colaboradora de ’Zapeando’ para despedir este fatídico 2020 y dar la bienvenida, con más ganas que nunca, al 2021.

Se trata de un impresionante total look de Pedro del Hierro, diseñado por Nacho Aguayo, director creativo de la línea femenina de la marca, con la colaboración de Johan Luc Katt, famoso bordador de alta costura, y parte de la familia Pedro del Hierro, ya que colaboraba con la firma en los años 90.

Cristina Pedroche junto a Nacho Aguayo, director creativo de la línea femenina de Pedro del Hierro

Cristina ha confiado en la marca y su diseñador, apostando por la artesanía, y haciendo un homenaje a la humanidad que ha permanecido en sus casas, llevando a cabo un cambio de vida responsable durante todo este año. A través de este diseño, con una clara inspiración “Confinamiento Couture”, se pone de manifiesto un original concepto que sólo podría acertar a acuñar Josie, quien ha capitaneado los equipos vinculados a este gran proyecto.

“Josie lleva años trabajando con Cristina y haciendo que el vestido de Cristina sea uno de los momentos más esperados. Este año vio claro que tenía que ser Pedro del Hierro el encargado del diseño del vestido para Cristina, que al final se ha convertido en un Total Look, incluyendo las botas, algo inédito. Desde un primer momento tuvimos muy buena conexión con todo el equipo y fue lo que nos llevó a seguir adelante una vez propuesta la idea”, ha declarado Nacho Aguayo a LA RAZÓN.

Mini vestido inspirado en las mascarillas

Estas Campanadas 2020, Pedro del Hierro presenta un look muy especial, que se presenta en dos secuencias. Una máxima que coge como inspiración un edredón deconstruido. Se presenta en una primera pieza con un abrigo acolchado, con reminiscencias de alta costura. Una prenda que transporta a la comodidad del hogar recordando a las mantas, chales y edredones que tanto han acompañado en los últimos meses de confinamiento. El tejido elegido para este abrigo es una tafeta de seda reciclada con tintes ecológicos de la que se han empleado más de 100 metros.

Cristina Pedroche con un 'total look' de Pedro del Hierro en las Campanadas 2020-2021

Bajo el abrigo se encuentra la segunda parte de este look, en forma mini, inspirada en las mascarillas que forman parte de la vida común desde hace unos meses, y que se compone de un micro vestido joya, realizado en una única pieza, y bordado con 16.308 piedras de cristal. Un vestido muy luminoso con un aire lúdico y festivo sobre una base de organza de seda y forrado con un raso de seda.

Cristina Pedroche con su 'total look' de Pedro del Hierro en las Campanadas 2020-2021

“Nuestra inspiración ha sido todo el confinamiento y todo ello está presente en este modelo donde los espectadores podrán verse, y desde el que podrán mirar hacia un futuro. Pretendemos llevar luz a todas las casas comenzando un nuevo año lleno de esperanza y nuevos proyectos”, aclara Aguayo, “este modelo es también una forma de poner en valor la artesanía, con un traje que se lleva más de 350 horas invertidas en bordar piedra a piedra, y un recuerdo para todos los artesanos, que tienen la gran responsabilidad de transmitir su experiencia”.

El calzado también está confeccionado por el mismo diseñador: Unas botas de caña alta totalmente bordadas, hechas en raso de seda en azul, que recuerda al color de las mascarillas. Se ha realizado un bordado más ligero, siguiendo el diseño del vestido. Así como la mascarilla, que también sigue este bordado.

Cristina Pedroche con 'total look' de Pedro del Hierro en las Campanadas 2020-2021

Pedroche asegura que este espectacular modelito le “da fuerza y seguridad y precisamente eso es lo que quiero, que pronto nos sintamos seguros. Eso significará que todo ha pasado. Que hemos ganado”, sentencia la mujer del chef Dabiz Muñoz, que gracias a su original look se ha convertido un año más en la protagonista indiscutible de las campanadas.

Josie, el “culpable” del éxito de los looks de Pedroche

Además de Nacho Aguayo y Johan Luc Katt, el responsable de la elección de los “modelitos” de Pedroche, que se convertirán en viral año tras año, es Josie. El estilista cuenta a LA RAZÓN los detalles de este look de Pedro del Hierro.

- Este año tenía un reto muy difícil... ¿cómo fue la elección del vestido?

- ¡Pues una obsesión propia como siempre que comparto con Cristina Pedroche! Este año me obsesionaba que fuera más enjoyada que vestida y en eso estábamos súper de acuerdo, ir cuajada de joyas... Luego vino la pandemia y dimos un golpe de timón hacia el homenaje a la humanidad responsable y a tantos héroes anónimos que espero se hayan visto reflejados en este micro vestido joya que es una mascarilla repleta de piedras preciosas bordadas con mucho mimo por Johan Luc Katt y con un patronaje muy complejo que Nacho Aguayo y su equipo de Pedro del Hierro han resuelto como nadie... Es muy difícil soportar tanto peso en un vestido tan mini y que quede bien sujeto tan solo por dos tirantes spaghetti. Y el vestido edredón es algo que ha sido muy confinamiento, muy casa, muy encierro pero al darle una lectura Couture creo que llega a ser tan mágico como el torrente de brillo que envuelve su pelo... ¡Al final transmite luz y positivismo rasé! Es lo que necesitamos.

Cristina Pedroche junto al director creativo de Pedro del Hierro, Nacho Aguayo, Johan Luc Katt y el estilista Josie

- ¿Por qué eligió la firma Pedro del Hierro para Cristina Pedroche?

- Porque Pedro del Hierro tiene un director creativo de lujo: ¡Nacho Aguayo! Él ha dado sentido a todo el proyecto con su increíble equipo, han organizado una labor de patronaje muy difícil, han trabajado codo con codo con Johan Luc Katt tal y como Pedro del Hierro lo hizo en vida recuperando el mejor bordado sobre organza que solo un artesano con décadas de experiencia puede hacer... Ha sido un acierto y un lujo contar con Pedro del Hierro y el mejor ‘Made in Spain’ para resolver este triple salto mortal de fantasía. Estoy muy satisfecho y agradecido.

- ¿Este año nos olvidamos de las transparencias que otras Campanadas lucía Cristina Pedroche? ¿Ya no son “rasé”?

- Son súper rasé cuando son rasé porque hay transparencias muy pereza... ¡Ya volverán a nuestras vidas! Me encantaría reinventarlas para Pedroche en un futuro porque creo que aún nos quedan muchas Campanadas por delante.

- ¿Qué se quiere transmitir con este diseño?

- Luz y esperanza, positivismo y sobre todo es un canto de amor a la humanidad capaz de reinventarse, de cambiar su modo de vida para conseguir una victoria común. Es un homenaje a todos vosotros, a los héroes anónimos, los sanitarios y los mayores; pues ha sido bordado durante casi 400 horas por un señor maravilloso, Johan Luc Katt, que debería estar jubilado pero sigue al pie del cañón para transmitir la sabiduría que encierran sus bordados a las generaciones futuras. Ojalá no perdamos esa sabiduría del lujo europeo, es lo mejor del buen hacer que solo es posible en el viejo continente.

- ¿Cree que la gente sabe ver el detalle o se quedan en la anécdota del “edredón deconstruido” y la mascarilla?

- ¡Qué pasen de todo, del detalle, incluso del textil o de la semiótica que encierra el estilismo de este evento! No es una noche para pensar sino para divertirse... Que se diviertan con esto tanto como yo lo he hecho estando al frente del look más controvertido del año.