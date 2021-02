¿Qué le pasa a Susana Díaz?

¿Qué le ocurre a Susana Díaz? Hace un par de años observé y escribí sobre la “considerable” pérdida de peso de la presidenta de la Junta de Andalucía y sus “moderados” retoques faciales. ¿Por qué se ha vuelto a dejar de una forma tan extrema? Se ha echado muchos años encima. Quizá esté en un momento personal complicado y es el claro ejemplo de que la cara es espejo del alma pero, aun así, es muy joven y tiene niños muy pequeños para lucir tan dejada.

Susana Díaz

Una cosa es que una persona sea más o menos agraciada, ahí no voy a entrar, pero yo me refiero a que parece mayor de lo que es. Yo siempre digo una frase: “No hay mujer fea si no mal arreglada o mal cuidada”.

Ahora que tenemos que cuidar zona ojos ya que es lo que habla de nuestra cara con mascarilla siempre puesta, Susana Díaz la ha descuidado totalmente y además observo una ceja más alta que otra. La doctora Mar Mira de la cínica Mira Cueto para que me de su opinión. “Por la imagen, parece que la política Susana Díaz se ha realizado un tratamiento en el tercio superior que le ha subido las cejas y le ha provocado un mefisto, es decir, no hay equilibrio entre la musculatura de la frente y del ojo.

Susana Díaz, al comienzo de su carrera política

Cuando nos preocupa la pérdida de espesor de la piel del párpado y la frente, así como el incremento en la flacidez de la musculatura –el músculo frontal que ‘sujeta’ y mantiene alzadas las cejas- el objetivo es reposicionar las cejas, con un resultado natural, corrigiendo la sensación de ‘exceso’ de piel sobre los ojos para ampliar y rejuvenecer la mirada.

También, en su caso, ‘redibujar’ aquellos formatos de cejas poco favorecedores para la expresión, como las planas-rectas sin apenas curvatura o las arqueadas en exceso para conseguir unas cejas perfectas sin maquillaje”.

“Para lograr un resultado natural y no un ‘efecto-tirón’, después de un minucioso estudio de la fisonomía facial, se diseña a medida (según la forma específica de las cejas y la actividad concreta del músculo frontal) el protocolo de infiltraciones de bótox, que según la problemática específica puede combinarse o sustituirse por sustancias de relleno (ácido hialurónico) e incluso radiofrecuencia. Solo de esta manera puede lograrse un rostro rejuvenecido y natural a la vez”, añade la doctora Mira.

Susana Díaz en uno de sus últimos actos oficiales

Viendo las imágenes (en global y sin mascarilla) de Susana Díaz, podemos observar que, desde la mirada hacia la mandíbula, tiene una rostro que refleja cansancio y tristeza:

-expresión melancólica

-falta de empuje

-sombra de ojera marcada

-descolgamiento del párpado superior

-parece que también presenta pérdida de definición del contorno facial

-caída de pómulos…

Para embellecer su rostro, lo ideal sería realizar una combinación de tratamientos a medida como fototerapia para la corrección de sombras, bótox para modular la musculatura facial, agentes tensores como hilos reabsorbibles o hialurónicos para reposicionar los volúmenes faciales y redibujar el óvalo, infiltración de mesoterapia con vitaminas para aportarle mayor luminosidad…