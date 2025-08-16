Fallece a los 30 años una ex Miss Universo rusa en un accidente de tráfico tras casarse hace cuatro meses

La reconocida modelo rusa Kseniya Alexandrova, finalista de Miss Rusia 2017 y representante de su país en Miss Universo ese mismo año, ha fallecido a los 30 años tras un devastador accidente de tráfico. Un alce cruzó inesperadamente su camino el 5 de julio, apenas cuatro meses después de su boda, causando una grave lesión craneoencefálica.

Trasladada inicialmente al hospital de Rzhev y posteriormente al Instituto Sklifosovsky de Moscú, los esfuerzos médicos no pudieron evitar las complicaciones que derivaron en meningitis y sepsis, llevándola a la muerte.

Un legado más allá de la belleza

En sus redes sociales, Alexandrova había compartido días antes de su muerte un emotivo mensaje sobre su reciente matrimonio, en el que expresaba la profunda felicidad que vivía: “Nunca imaginé que un evento pudiera resonar dentro de mí durante tanto tiempo”, escribió la ex miss.

Nacida en Moscú el 12 de noviembre de 1994, Alexandrova destacó no solo por su belleza, sino también por su sólida formación académica. Licenciada en Finanzas por la Universidad Rusa de Economía, Plejánov y en Psicología por la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú, complementó su educación con estudios en cine y televisión.

Su trayectoria profesional fue diversa: modelo, presentadora de televisión y psicóloga. La primera finalista de Miss Rusia 2017 representó a su país con orgullo en el certamen internacional. La organización de Miss Universo confirmó su fallecimiento con un comunicado en el que resaltaba su impacto y legado.