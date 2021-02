Andreíta pide a su madre que cese su guerra con María José Campanario

Se lo ha dejado bien claro: “Mamá, este enfrentamiento con la mujer de mi padre no tiene sentido. No sigas con esto, no merece la pena”. Una actitud juiciosa que demuestra la madurez de Andrea Janeiro Esteban.

Andrea fue muy clara con Belén Esteban. Desde que tiene uso de razón ha elegido el anonimato como forma de vida, por eso se marchó a Inglaterra a estudiar Comunicación, y por eso jamás concede entrevistas. Es una chica con las ideas muy claras. Bastante desgracia tiene la pobre con un padre que no se preocupa nunca por ella, que le niega el pan y la sal y no la ve desde hace años.

Belén es padre y madre a la vez, en esto es admirable, y aunque dice que Andrea vive feliz con su familia materna, con su novio Inglés y alejada del foco mediático, seguro que la ausencia de la figura paterna le ha pasado factura en todos estos años.