Antonio David a Telecinco: “Rocío Carrasco os ha estafado”

Esta tarde en ‘Sálvame’ se han descubierto las tres claves por las que Rocío Carrasco ha decidido romper su silencio mediático y poner los puntos sobre las íes sobre su propia biografía. ¿Cuáles son los motivos que le han empujado a dar este histórico paso y contar toda su verdad en el exclusivo documental?

La primera de ellas, dice: “Esta historia comienza el día en el que Rocío Carrasco no murió”. La segunda asegura que “hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su ex marido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo” y la tercera de ellas, el tiempo que pasó ingresada en el hospital. Unos motivos que su ex pareja, Antonio David, ha escuchado en directo y ha querido responder en el programa de Telecinco: “Mi familia entera no va a volver a pasar por esto. No voy a permitir que esta señora vuelva a hacer ver que la he maltratado”.

“Si ella dice que yo soy el responsable de que se haya intentado suicidar, lo va a tener que demostrar. Pero que no se le olvide a nadie que aquí hay muchas sorpresas. Si esta es su forma de empezar, se ha equivocado”, ha asegurado Antonio David muy enfadado, asegurando que la llevará a los juzgados.

ANTONIO DAVID:💣💣 "El documental de Rocío Carrasco es una farsa" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 18, 2021

“Jorge, os ha estafado. El documental de Rocío Carrasco es una farsa. Llevo 25 años hablando de mi vida, donde ella forma parte, yo sé lo que he vivido en primera persona. Si va a hacer ver a la gente que su verdad es la que cuenta, lo va a pasar fatal porque no sabe la que se avecina. Viene tormenta, no sabe dónde se ha metido. Todo por dinero”, ha concluido.