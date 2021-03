Rocío Carrasco intentó quitarse la vida

Esta tarde en ‘Sálvame’ presentan una caja que desvela los motivos que han empujado a Rocío Carrasco a dar este histórico paso de contar toda su verdad en una entrevista exclusiva. Y es que tras muchos años de silencio mediático, la única hija biológica de Rocío Jurado ha decidido poner los puntos sobre las íes sobre su propia biografía. “Es la caja que recibe la directiva de la cadena que tiene que decidir si dar luz verde a la serie documental. Son tres diapositivas con frases que reflejan las razones de Rocío para acabar con 25 años de silencio”, ha explicado Jorge Javier Vázquez.

La primera de ellas, dice: “Esta historia comienza el día en el que Rocío Carrasco no murió”, y es que una de las grandes preguntas que giran en torno a este documental que se emite el domingo en Telecinco, es qué quiere decir el título: “Contar la verdad para seguir viva”. Kiko Hernández ha despejado las dudas: no es para seguir viva “mediáticamente”, como apuntaba Kiko Matamoros, sino “físicamente”. Y al hijo de esto ha mostrado las claves de la entrevista.

La segunda y definitiva que aclara toda esta situación dice: “Hubo un día no muy lejano en el Rocío Carrasco que intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su ex marido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo”. Kiko Matamoros ha sido el primero en hablar después de escuchar la impactante frase leída por el presentador. “Me produce lástima, me da pena. Pero también me da pena él porque a lo mejor le están poniendo una carga que no le corresponde”, ha dicho.