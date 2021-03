Los demoledores tuits de Rocío Flores contra su madre: “No te aguanto ni un minuto más...#teodiomama”

A la espera de que la hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, reaccione a la entrevista que ha conmocionado al país, Miguel Frigenti ha sacado a la luz unos tuits, escritos por ella en el pasado, que revelan la tensión que existía en el hogar familiar el año en que se fue de su casa y lo que Ro pensaba de su madre y de Fidel Albiac, su pareja.

Aunque los tuits fueron eliminados posteriormente, la primogénita de Rocío Carrasco y David Flores, creó una cuenta de Twitter en abril de 2012, que aún continua activa, @rotrece. En ese momento, ella tenía quince años y ya tenía decidido que quería irse a vivir con su padre a Málaga.

Los tuits del pasado prueban la tensión existente en el hogar donde, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, vivían con los hijos de Antonio David Flores. Dos meses después de bautizarse en redes sociales como @Rotrece, y uno, antes de que se produjera el episodio por el que sería condenada, Antonio David Flores había presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas un proceso de modificación de medidas con relación a la custodia de su primogénita.

#TEODIOMAMA; el demoledor Hashtag de Rocío contra su madre.

Según el ex guardia civil su hija no deseaba vivir con Rocío Carrasco y que se había fugado de su casa en alguna ocasión, como el 15 de marzo de ese año, a casa de una amiga, debido a la mala relación con su madre. Para solicitar la custodia de su hija, se adjuntó un informe psicológico de la menor, en el que Rocío Flores aseguraba que “su madre no la quiere” o que “la golpea agarrándola a veces por el cuello”. El informe, de parte, no sería ratificado en el procedimiento provocado por la agresión de la menor a la madre, al no personarse su autora, la psiquiatra que responde a las iniciales O.T.L., en el juicio.

Ambas vivirán unas semanas de enorme tensión en el chalet de Valdelagua, próximo a San Agustín de los Reyes (Madrid), de los que da fe la recién estrenada cuenta en Twitter de la menor. Así, el 30 de junio de 2012, a las 9.25 de la mañana, Rocío escribía: .”Que te levante tu madre para recoger noseke de tu hermano a estas horas, nooo y menos un sábado” #teodiomama. Tres días después, el 2 de julio de 2012, a las dos de la mañana, Rocio Flores escribía otro tuit demoledor: “Querida mamá he de decirte que no te aguanto un segundo más. Gracias!”.

Antonio David Flores presenta en 2012 una demanda para obtener la custodia de Rocío Flores.

Tres días después, el día 5 de julio de 2012, Rocío Carrasco recibe una providencia del juzgado en la que se la informa de que será necesaria la declaración de su hija y se la insta a “traer a la menor para su exploración por el juez”. De manera sorpresiva, la hija de la Jurado descubría que su hija testificaría en su contra, lo que genera fuertes discusiones entre ellas. El 10 de julio, la víspera de su comparecencia, mientras su hija cortaba una manzana en la cocina, se produce un nuevo altercado, en el que Rocío Carrasco resulta herida con un corte en las manos cuando trataba de que su hija, le diera el cuchillo con el que gesticulaba nerviosa al discutir con ella.

Así el día 11 de Julio, ambas se presentan en los juzgados, y la pequeña Rocío, declara sola ante el juez que se sentía maltratada por ella y que quería irse a vivir con el padre. Después se tomaría declaración a Rocío Carrasco y al padre de la niña. Tras la vista, Rocío regresa con su hija a casa y el juez solicita un informe al equipo técnico psicosocial adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer la realidad de ese entorno familiar y la verdad subyacente en el conflicto.

Dos meses después, se cierra definitivamente este informe en el que se asegura que Rocío Flores estaba condicionada por la figura paterna, algo que refrendaría el dosier paralelo realizado, ese mismo mes, por la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, como resultado de la denuncia de Rocío Flores a su madre por malos tratos. Este dosier paralelo, en el que se entrevistó además de a los padres, y sus parejas, a profesores de los niños, ahondaba en el hecho de que el padre condicionaba la opinión que tenía la hija de la madre y que ésta, llegaba incluso a mentir en perjuicio de su progenitora para defender a Antonio David Flores.

Rocío Flores también atacaba en sus tuits a Fidel Albiac

A partir del 11 de julio de 2012, la tensión en el hogar familiar fue en aumento. El 17 de julio, Ro se despachaba a gusto contra el novio de su madre, sin cortarse en absoluto: “Querido novio de mi madre, siento decirte que tocas de puto culo la guitarra así que te ruego que te dediques a otra cosa y que te calles ya joder! uff...”. No es de extrañar que la tensión entre madre e hija fuera en aumento, pero nadie podía imaginar lo que iba a suceder el entre ambas creció, hasta el punto de agredir la hija a la madre con saña, el 27 de julio, a primera hora de la mañana.

Aquel fue el día que Rocío Flores tiró al suelo y “propinó varios golpes” y “patadas” a su madre, Rocío Carrasco y tras hacerlo, interpuso una denuncia por malos tratos a ésta, que acabaría con una condena por maltrato y malos tratos habituales de la hija a la madre que cambiaría su vida para siempre.