Cristina Pedroche llora la muerte de su abuela: “Despedirse así es horrible”

Nuevo revés para la presentadora. Cristina Pedroche comunicó ayer a sus seguidores en las redes sociales que su abuela había fallecido. “Despedirse de alguien es muy doloroso, pero hacerlo en esta situación, la verdad, es horrible. El jueves por la noche falleció mi abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la Covid”, escribe. Junto al mensaje, ha compartido también una imagen cargada simbolismo: “Esta foto es de ayer del tanatorio, donde pudimos ir algunos”. “Y claro, ella, a través de este arcoíris, quiso estar presente”, detalla sobre la instantánea. “Me gustaría dar las gracias, una vez más, a todos los sanitarios por el maravilloso trabajo que están haciendo. En especial, en este caso, al hospital Infanta Leonor por tratar con tanto cariño” a su abuela.

“Los abuelos y las abuelas deberían ser eternos. Y siempre lo serán si los tenemos presentes en nuestros corazones”, concluye emocionada la presentadora de Love Island.

Además recuerda que “el virus sigue estando entre nosotros y llevándose vidas cada día”. Por eso, “aunque se levanten algunas restricciones, debemos ser responsables y tener mucho cuidado”, añade en relación al fin del estado de alarma. Y aconseja que “por supuesto, cuando nos llamen, tenemos que vacunarnos” ya que “es la única manera de salir de ésta”.

El año pasado, poco después de iniciarse el confinamiento, en abril de 2020, Cristina Pedroche sufrió también la pérdida de su otra abuela, Dominga. “Están siendo días muy duros que parecen sacados de una pesadilla de la que no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles. Darles el último adiós nos hace ser seres humanos y estar acompañados en el duelo. Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso”, lamentó entonces.