José Daniel, HIJO de Carlos Baute: “Quiero que se dé cuenta de que lo estoy pasando mal”

El conocido cantante venezolano Carlos Baute sorprendió ayer a todos sus fans al publicar una imagen junto a su hijo “no reconocido” José Daniel. Un gesto con el que parecen poner funto y final a sus batallas judiciales.

En 2013, una sentenci recientemente a su prog enitor en un juzgado de Móstoles, laraba a Carlos Baute padre biológico de José Daniel, un joven venezolano residente en España nacido de una relación del cantante con Neyera Arellán cuando él tenía 15 años y ella 13.

Carlos supo del nacimiento del bebé a través de un amigo, pero nunca llegó a conocerlo. Tal y como publicó LA RAZÓN en junio del año pasado, José Daniel volvía a demandar a su progenitor en un juzgado de Móstoles, solicitando una pensión económica de 1.400 euros mensuales alegando su precaria situación económica. Si Carlos Baute no presentaba alegaciones se le declararía en rebeldía y sería condenado a pagar la citada cantidad a su primogenitor.

Entonces, José Daniel encaraba el asunto “con mucha esperanza, tengo fe en que así sea y confío plenamente en mi abogado, Fernando Osuna, que es un experto en estos casos. Mantengo la esperanza de que sea comprensivo, aunque no me extrañaría que siga ignorándome. Este tema es muy delicado y dudo que lo afronte como a mí me gustaría”.

Un año después la imagen de padre e hijo juntos pone de manifiesto que el cantante está dispuesto a mantener relación con el hijo que tuvo en la adolescencia.

Hacía siete años que no se veían. José Daniel buscaba entonces respuestas que seguramente ahora ya puede resolver. En ningún momento el joven ha tenido una imagen negativa de progenitor, al contrario, siempre le ha considerado “un buen hombre”.