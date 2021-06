¿A quién beneficia que Isabel Pantoja DESHEREDE a Kiko Rivera?

Egos Famosos

La herencia de Isabel Pantoja ya está dando qué hablar. Una ex de Juan Pantoja, uno de los tres hermanos de la tonadillera, asegura que “Isabel está moviendo hilos para poner su herencia a nombre de sus nietos dejando solo a Kiko Rivera la legítima”. ”Kiko no es tonto-dice Marta-y sabe que con todo lo que ha hecho . Todo lo que ha hecho para que no caiga en la tentación de malgastar los bienes de Isabel Pantoja y que venda los famosos objetos personales de su padre, Paquirrri”.

La ex de Juan Pantoja asegura que Kiko Rivera ha llevado las diferencias con su madre a los platós para ganar dinero y que, su mujer, Irene Rosales no es una buena influencia para él ya que es quien le instiga: “Kiko ha sido siempre un niño consentido. Solo quiere dinero, dinero, dinero. ¿Por qué no va a ver a su madre a Cantora y lo arregla todo? Porque eso no es rentable. Y su mujer, que parece la buena, es la que está detrás de todo esto”.

A Isa Pi no le ha sorprendido el último movimiento de su madre.

La propia Chabelita se ha pronunciado sobre este asunto y no le parece descabellado que su madre reaccione para protegerse. “Es normal que ella se defienda, no me extrañaría” ha confesado a una reportera de Socialité, el programa que ha adelantado las intenciones de Isabel Pantoja de desheredar a su único hijo biológico. “Yo no sé nada de eso, yo con ella no hablo, porque yo no me entero de nada. Pero si mi hermano ha tomado medidas, supongo que ella también habrá preguntado a sus abogados y habrá tomado las medidas que vea convenientes. Es normal que sí te están atacando tú también quieras defenderte, ¿no?”.

Kiko Rivera reacciona muy molesto: “Lo suyo se lo puede meter a su hermano donde le quepa”

Ella habría hablado con los abogados para hacer herederos a sus nietos y que Agustín Pantoja fuera el administrador de estos bienes hasta que los niños fueran mayores de edad. Tras conocer esta noticia, Kiko Rivera ha reaccionado en sus redes sociales con una frase que no deja lugar a dudas de lo que piensa sobre este asunto: ”Qué pena de familia tengo y qué avergonzado me siento de pertenecer a ella”.

El ‘storie’ en el que se ha desahogado incluye un pantallazo con la noticia y un titular: ‘Isabel Pantoja quiere desheredar a Kiko Rivera. Pero además le ha mandado un recado a la cantante en unos términos que no dejan de sorprender y que demuestran el pésimo momento que atraviesa la relación entre madre e hijo: “Señorita, ocúpese de sus problemas y solucione lo que le debe a otros como a la quiosquera. Lo suyo, si es que le sobra algo se lo puede meter a su hermano donde le quepa. Fin de la cuestión” ha añadido tajante.

Isabel no puede desheredar totalmente a su hijo.

Isabel Pantoja sólo podría desheredar a Kiko Rivera de su parte del tercio de mejora (que recaería en su hija) y del tercio de libre disposición. Para hacerlo, la tonadillera deberá justificar la causa y reflejarlo en su testamento. En este caso, el precepto 853.2 del Código Civil la ampara ya que podría demostrar que su hijo Kiko la ha injuriado gravemente de palabra.

Pero, aún así, no podría dejar a su “pequeño del alma” sin nada. La cantante no podrá quitarle la legítima que, necesariamente, tiene que repartirse a partes iguales entre sus hijos. El tercio de mejora recaería , en este hipotético caso, sobre su hermana Isa y el de libre disposición podría dejarlo a quien quiera. Dado que, la relación de Isabel Pantoja y su hija tampoco está en un buen momento, este tercio podría recaer en sus tres nietos o en otros familiares.

Las personas que se postulan como posibles herederas de este tercio de libre disposición serían Agustín y Anabel Pantoja. Si decidiera dejárselo a su hermano Agustín y no a Anabel, su única sobrina y su favorita, ella acabaría siendo la heredera, ya que Agustín no tiene hijos. La debilidad que tiene la cantante por su sobrina, hace pensar a muchos qué su intención sería dejarle a ella un tercio de sus bienes, premiando así su lealtad y atención frente a sus nietos.