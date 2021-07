Supervivientes: todo lo que esconde la polémica carta de Antonio David a Olga Moreno

‘Supervivientes 2021′ se acerca a su recta final tras casi tres meses de emisión. A falta de pocas semanas para conocer al ganador del concurso, los participantes disfrutan de merecidas recompensas tras meses de mucho hambre y la ausencia de sus seres queridos. La última en recibir su particular premio ha sido Olga Moreno, además por partida triple: una llamada de su madre, la visita de su hermana Rosa Moreno, y por último, varias cartas que su familia le ha enviado desde España, entre ellas la de Antonio David.

Olga Moreno y Antonio David Flores en 2019

Lola, hija de Olga, Rocío y David Flores enviaron palabras de cariño y amor a la concursante, quien se mostró muy emocionada y feliz al tener noticias directas de sus seres queridos. Por último, destacar la carta en la que Antonio David Flores le manda toda su fuerza a su mujer, y que acompañó del siguiente mensaje: “A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca. Eres la ganadora de la vida”, haciendo una referencia clara a las palabras que Rocío Carrasco dedicó á Olga Moreno en uno de sus episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’: “No tiene coño”. Una frase que en su momento fue aplaudida y criticada a partes iguales y que se hizo viral desde un primer momento. Tanto es así que incluso la propia organización del programa, y durante una de las pruebas, pusieron esta famosa frase para que Olga adivinase quién de sus compañeros lo había dicho -sabiendo a la perfección que no habían sido ninguno de los presentes en Honduras-.

Olga Moreno en 'Supervivientes'

Por su parte, Rocío Flores, también quiso pronunciarse sobre la polémica: “Es de mi padre. Es algo de él, son cosas que a mi no me corresponden, ya que yo solo hablo de lo que hago yo”, comentó en ‘El programa del Verano’ respecto a las palabras de su progenitor. La joven ha decidido desligarse de lo que diga Antonio David, quien está siendo nuevamente criticado por esa indirecta hacia su ex, la cual muchos consideran “innecesaria”. Sin embargo, hay que destacar que no ha sido él el primero que ha utilizado esa frase para dar de qué hablar, sino el propio programa.

Jorge Javier, durante la gala de este jueves, le preguntó a Olga qué era lo que interpretaba ella cuando su marido le dice “tienes lo que otras no han tenido nunca”. Para sorpresa de muchos, la mujer de Antonio David ha dicho que el significado de esas palabras nada tienen que ver con Rocío Carrasco.