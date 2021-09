Belén Esteban, en peligro por culpa de las amenazas de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Egos TV

Ataques

Sofía Suescun y su novio, Kiko Jiménez, vuelven a estar en el centro de la polémica tras sus últimas declaraciones. Ambos han concedido una nueva exclusiva para la revisa ‘Lecturas’, donde se han despachado a gusto contra Belén Esteban, compañera del viceverso en ‘Sálvame’.

La pareja ha arremetido contra la de Paracuellos, con la que Kiko no mantiene precisamente una buena relación en los últimos tiempos: “Sabemos muchas cosas de Belén Esteban y su marido”, desvelan sin ningún tipo de miramientos hacia Miguel Marcos, quien desea estar siempre en el anonimato.

“Aprovechan un momento de debilidad para pisotearte. Gema López, Laura Fa y Belén Esteban son unos buitres carroñeros. Disfrutan y gozan de algo que puede causar daño a un compañero. Yo no disfrutaría si saliese cualquier información de Belén Esteban y Miguel, ¡y mira que sabemos cosas!”, aseguran. Estas palabras no habrán dejado, ni mucho menos, indiferente a la colaboradora de ‘Sálvame’, quien contestará más pronto que tarde a las declaraciones de la pareja. La protagonista ya era conocedora de que este miércoles saldría a la luz una información comprometida, pero lo que no sabía es que se trataría de Sofía y de Kiko, y mucho menos que le dedicarían todas estas perlitas.

Kiko Jiménez y Belén Esteban en un 'Sábado Deluxe' FOTO: Mediaset

“Yo no me preocupo por el día que Miguel la deje, ni estoy pendiente de lo que vaya a contar de él”, añade Sofía Suescun. “Sé cosas porque Kiko ha vivido en San Sebastián de los Reyes en frente del hospital donde trabaja él. Conocemos a muchas compañeras y compañeros suyos y todo se comenta. Nunca me metería ni diría nada. No aprovecharía un momento de debilidad en su relación para pisarles, ni tampoco la envidio. Me alegro de que le vaya bien”, dice Kiko Jiménez. “Por lo que nos han contado, ardería Troya si rompieran su relación”, concluye Sofía Suescun en ‘Lecturas’.