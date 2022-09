Cosas de hombros (no es una errata)

Especialmente en una mujer, el efecto que nuestros hombros tienen en el aspecto general de nuestros cuerpos es algo en lo que normalmente ni siquiera pensaríamos. Este es un pequeño secreto de belleza. Porque, en serio... ¿hombros? ¿Qué tienen que ver los hombros con algo? El mensaje que recibimos de la sociedad es que las mujeres deben ser pequeñas, delicadas, delgadas, diminutas... Pensamos en los brazos, la grasa del sujetador, los muslos, las rodillas y, ¿quién piensa en sus hombros? Es algo de lo que personalmente no habría tenido ni idea si mi abuela, que era muy femenina, no me hubiera señalado lo afortunada que era de haber heredado sus hombros anchos en lugar de los estrechos de mi madre. Tenía ocho años en ese momento, así que esta noticia se me olvidó por completo hasta hace relativamente como cuando por ejemplo veo a la reina Letizia y sus trajes palabra de honor .

Si no fuera por mis hombros anchos, no tendría cintura. Los hombros anchos dan una proporción a todo el cuerpo, de ahí las famosas hombreras de los 80′s.

Una modelo muestra sus hombros FOTO: The 2nd Skin CO.

Esto es algo que probablemente no sabrías si no tuvieras una madre semineurótica como la mía, pero sin hombros anchos, las mujeres muy delgadas se ven así... muy delgadas. Si son súper delgados, se ven raquíticas. Los hombros pueden añadir ese factor “wow”. Entonces, ¿qué puedes hacer para que tus hombros parezcan más anchos? Obviamente, contornear la parte inferior del cuerpo con lipoescultura es una opción extrema, pero ¿funciona?

El indoor climbling, o lo que es lo mismo, practicar la escalada en un rocódromo interior, se ha puesto de moda para mejorar la definición, fuerza y belleza de brazos y hombros.

Son muchos los famosos y celebrities (entre ellos, la Reina Letizia) que han descubierto que practicar la escalada es uno de los mejores entrenamientos para conseguir un escote de infarto, hombros bien armados y brazos esbeltos y definidos. La lista es larga, pero fue Keira Knigtley la primera en esto de colgarse de las alturas para mantener el tipo en las pasarelas. Pero le han seguido otras como Emma Stone, incluso otros, como el actor español Miguel Ángel Silvestre o el torero Cayetano Rivera. ¿Qué les aporta además de cuerpazo? Según todos los adictos a esto de trepar, además de mejorar su fuerza, elasticidad, agilidad y flexibilidad, les ayuda a concentrarse mejor y quema muchas calorías.

Bañador con palabra de honor y volantes FOTO: women secret

Hasta aquí, todo perfecto, sin embargo, tanto la escalada al aire libre como el indoor climbing tienen sus riesgos y pueden provocar lesiones, sobre todo en los hombros, si éstos no se cuidan y entrenan como deben. Los expertos Francesc Soler Romagosa y León Ezagüi, Médicos Especialistas en Cirugía Ortopédica, Traumatología y Cirugía de Hombro y Codo, nos desvelan las claves para cuidar y prevenir lesiones de la articulación que más movilidad tiene del cuerpo y que a veces machacamos inconscientemente.

“Es una articulación compleja y la que más utilizamos y movemos a diario.

Las lesiones más comunes no dependen del género, sino de la edad.

Los deportes que causan más problemas en los hombros son aquellos que obligan al brazo a actuar por encima de la cabeza y los de lanzamiento. Escalada, indoor climbing, tenis, pádel, natación, waterpolo, crossfit, pesas, balonmano, baloncesto, remo, vóley, etc.

Las actividades físicas más adecuadas son las que fortalecen su musculatura.

Yoga y pilates, aliados de un hombro en forma. Son dos disciplinas muy recomendables, pero durante su ejecución es importante tener conocimiento y saber cómo se aplican sus principios en las rutinas de ejercicios y no olvidar que su ejecución nuca debe generar dolor”, comenta el Dr. Ezagüi.

Y en cuanto a estilo, lleva escotes que alargan los hombros estrechos: “Elige un escote barco, hombros descubiertos, vestidos de noche o tops cuadrados y anchos con cuello en V. Estos escotes ayudarán a que los hombros se vean más anchos debido a las líneas horizontales y divergentes. Lleva tirantes anchos para los hombros”.