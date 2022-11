Rosa Benito desmonta la versión de Rocío Carrasco con un documento escrito por el secretario de Rocío Jurado

Alejada de la televisión desde hace algunos meses, Rosa Benito sigue haciendo uso de sus redes sociales para responder a todo lo que se ha contado sobre ella y su familia en relación con Rocío Jurado.

Desde que Rocío Carrasco cuestionara el comportamiento de su “familia mediática” con respecto a ‘la más grande’ en la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’, la ex de Amador Mohedano ha sido uno de los rostros del mediático clan que no ha dudado en intentar desmontar su versión. Y es que cabe destacar que la mujer de Fidel Albiac ha asegurado en varias ocasiones que todos ellos estuvieron a su lado por interés y para obtener algún tipo de beneficio.

Hace tan solo unas horas, Rosa Benito ha hecho pública una carta que le escribió Juan de la Rosa a la artista mientras esta permanecía ingresada en Houston. De la Rosa fue una figura clave en la vida de la artista, y aunque fue su secretario, terminó siendo uno más en la familia: “Me tranquiliza saber que Rosa no se despega de tu lado. Cómo te entiende, cómo sabe lo que necesitas y lo que te gusta... Igual te da un masaje que te prepara una medicina que te hace la manicura o te arregla el pelo. Pero el valor más grande es el del amor que siente por ti, y ha sido tu mejor compañía”, decía Juan de la Rosa sobre la relación entre ambas. Unas palabras escritas en el po rél libro ‘Rocío de luna blanca’ que desmotan por completo lo que ha dicho Rocío Carrasco en su docuserie.

Además, De la Rosa cuenta que lo que más feliz le hacía es que sabía que Rocío Jurado estaba muy bien atendida y cuidada por todos y cada uno de ellos.

Ante esta publicación de Rosa, las críticas por parte de los seguidores de Rocío Carrasco no tardaron en aparecer. Y es que, haga lo que haga y diga lo que diga, es cuestionada por todos aquellos que defienden de manera acérrima el relato de la heredera universal de la artista.

Es por eso que la madre de Rosario Mohedano ha dado un golpe en la mesa y ha sorprendido a todos con la siguiente publicación, también en sus historias de Instagram.

“Ayer, por algo que subí a mis historias, las desteñidas amargadas llenas de ira empezaron con insultos... Decirles que no me afecta, al contrario, que hablen aunque sea bien. Pregunté de dónde había salido el artículo y me dijeron que era del libro que hizo Juan de la Rosa, así que antes de criticar informaron de dónde salen las cosas. Gracias”, ha deslizado Benito visiblemente enfadada y molesta.