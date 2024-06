El abogado de Ana Duato denuncia "indefensión": "Se han cambiado las reglas del juego"

El abogado de Ana Duato se ha quejado en el juicio del "caso Nummaria" de que la instrucción de la causa provocó "indefensión" a la actriz porque "jamás" se le tomó declaración en relación a cuatro de los siete delitos fiscales que la Fiscalía le atribuye, los que hacen referencia a los ejercicios 2014 a 2017, en los que según las acusaciones dejó de tributar 41 episodios de la exitosa serie televisiva "Cuéntame cómo pasó", por cada uno de los cuales habría cobrado 63.101 euros, según Anticorrupción.

Duato, que a diferencia de su compañero de reparto Imanol Arias, se ha negado a llegar a un acuerdo con la Fiscalía, se enfrenta a una petición de condena de 32 años de prisión por un supuesto fraude fiscal de casi dos millones de euros.

El letrado Enrique Molina se ha referido al informe pericial que sustenta ese supuesto fraude tributario, cuyas conclusiones ha cuestionado porque "los peritos no revisaron los contratos con Televisión Española y dieron por sentado que cobraba 63.000 euros por capítulo, cuando no era así".

La defensa de la actriz ha recordado que el propio fiscal del caso, Tomás Herranz, ha solicitado diligencias accesorias "para comprobar si lo que dice nuestro perito es o no ajustado a la realidad": que en ninguno de esos cuatro ejercicios "Ana Duato incurrió en delito fiscal" porque no se rebasa la cuota de 120.000 euros (que marca la frontera del delito tributario). Solo por estos hechos la Fiscalía pide para ella más de veinte años de prisión.

Molina se ha quejado de que les han "cambiado las reglas del juego" porque mientras inicialmente se imputó a Duato una "omisión y ocultación de ingresos, ahora se transforma en que no hay omisión ni ocultación de ingresos, sino la ausencia del reconocimiento de lo que ha pagado a su agente como gasto deducible".

Por todo ello, en su turno de cuestiones previas, la defensa de la protagonista de "Cuéntame" ha instado al tribunal a "inadmitir la acusación" por esos ejercicios en los que "se vulneró el derecho de defensa" ante lo que considera una "acusación sorpresiva".

Y en cuanto a la acusación de fraude fiscal de los ejercicios de 2010 a 2012, su abogado ha calificado de "cuando menos curiosa" la evolución de la investigación. La Agencia Tributaria, ha recordado, impuso a Duato una "sanción leve, no por simulación, no por ocultación", sino por lo que consideraba "un error en la calificación de las rentas" y que el 30% debería considerarse rentas del trabajo. Eran, ha recalcado, "rentas declaradas y no ocultas". En 2019, el Tribunal Económico Regional "dio la razón" a Ana Duato y acordó "la devolución de lo pagado con intereses", algo más de 1,2 millones de euros.

En cuanto al abogado de Imanol Arias, tras el acuerdo de conformidad alcanzado con las acusaciones -que a cambio de reconocer los hechos reduce a menos de dos años su condena-,

se ha limitado a renunciar a las pruebas propuestas y a pedir que se anticipe al próximo martes su declaración en el juicio para evitarle perjuicios dado que está representando una función en Argentina.

Por su parte, el abogado del productor Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato, para quien Anticorrupción solicita 18 años de prisión por cuatro delitos fiscales, ha hecho hincapié en que la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado ya han determinado que en tres de esos ejercicios "la cuota defraudad no excedía de los 120.000 euros y por tanto no existe delito contra la Hacienda Pública", puesto que no se había descontado la cantidad tributada por Bernardeau en el Impuesto de Sociedades. "No lo digo yo, lo dice la Agencia Tributaria", ha recalcado.

El letrado ha instado a las acusaciones a retirar las acusaciones por estos tres delitos. "No es lo mismo defenderse de cuatro delitos que de tres", ha señalado al tiempo que ha incidido en "el perjuicio que supone a mi representado estar ahí sentado cada día".

El abogado se ha referido también a la "prescripción" de los delitos fiscales que se le atribuyen en los ejercicios 2011 y 2012, pues la primera resolución judicial que dirige el procedimiento contra él por estos hechos es de noviembre de 2018, puesto que antes se le consideraba un mero "cooperador necesario" del fraude fiscal atribuido a Ana Duato.

Con estas premisas, ha insistido, "no existe motivo para que mi representado siga aquí sentado" porque "tres ejercicios no dan cuota y el otro está prescrito", por lo que ha pedido al tribunal que le ahorre "la pena de banquillo".