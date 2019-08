Bertín Osborne se defiende y carga contra Rufián: “Payaso, mamarracho”

El otro día, Bertín Osborne era objeto de críticas por unas palabras que entonaba sobre el feminismo. Vino a decir que “no sabía qué derechos le faltaban a las mujeres que no hubiesen conseguido” y que “España no necesitaba un movimiento feminista”. Por el revuelo generado, el presentador ha decidido explicarse en su Twitter y comentar lo dicho en el espacio concedido por El País.

En el vídeo, el cantante dice: “Lo que he dicho es que me gustaría saber un derecho fundamental que tengan los hombres y no las mujeres en España. No va a encontrar ninguno”. Y sigue: “¿Cuántos hay que tengamos los hombres y que no tengan las mujeres? Hay más juezas que jueces, hemos tenido varias vicepresidentas de Gobierno, ministras, presidentas del Congreso y el Senado, alcaldesas... ¿Dónde está el problema?”.

Además, el cantante utiliza otros campos para justificar sus palabras: “Ahora hacen cosas que antes no hacían: las mujeres juegan ahora al fútbol, y lo hacen muy bien, por cierto. También son boxeadoras, policías, militares... ¿Dónde está el problema en España?”.

Y tras ello, volvió a mencionar países asiáticos para comparar la situación que se vive aquí con la que hay allí: “He dicho que a todas esas femi... noides que tenemos aquí de pancartas y subvencionadas se vayan a la puerta de la embajada de Irán donde todavía lapidan a las mujeres, donde tienen que salir acompañadas de un macho, donde las visten como brujas... Como en África, que las mutilan genitalmente. ¿Dónde están las feministas españolas ahí? Pero eso no es progre”.

Después se acordó de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y de Julia Otero, periodista y presentadora de radio: “Me encantaría ver al payaso de Rufián o a la Otero de turno protestando en las embajadas de Nigeria, Irán o Afganistán como feministas importantes que son. En este país tienen los mismos derechos que los hombres, pero eso no es progre, eso no es de izquierdas. Mamarrachos”.

Finalmente, en otro clip de vídeo, Osborne ilustra su particular visión sobre el castigo a los verdugos de la violencia de género: “Yo soy mucho más beligerante que vosotros: si por mí fuera, yo a esos cobardes de mierda les colgaba por las pelotas. Me parece que no se puede permitir que eso siga ocurriendo y yo los colgaba por los huevos”.