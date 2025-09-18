Cardi B está embarazada de Stefon Diggs, jugador estrella de fútbol americano y su nueva ilusión

Cardi B confirmó en CBS Mornings que está esperando su cuarto hijo, fruto de su relación con el jugador de fútbol americano Stefon Diggs. La artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, compartió la noticia en una entrevista con la periodista Gayle King, donde reveló que el bebé nacerá antes del inicio de su próxima gira en estadios, titulada Little Miss Drama.

Stefon Diggs, de 30 años, es receptor en la liga profesional de fútbol americano (NFL), la competición deportiva más seguida en Estados Unidos. Ha jugado en equipos como los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills, y está considerado uno de los jugadores más destacados en su posición.

Durante la conversación, Cardi B reflexionó sobre su vida personal y recordó su reticencia a volver a enamorarse tras su divorcio. Según explicó, Diggs la conquistó con una frase que la marcó: “Déjame sanarte. Dame la oportunidad de sanar”.

Con su característico sentido del humor, la rapera bromeó sobre la noticia del embarazo, pidiendo a sus seguidores que compren su nuevo álbum para poder pagar pañales, y confesó entre risas que todavía no se lo ha comunicado a sus padres.

Su segundo disco, Am I The Drama?, se publicará mañana, 19 de septiembre, y promete ser un trabajo ambicioso y muy personal. Cardi B lo describe como un proyecto completo, en el que aborda todos los temas que quería explorar, y asegura que será diferente a lo que ofrece actualmente el mercado musical.