Richard se va, qué penita

Richard Gere y su esposa española, Alejandra Silva, decidieron hace cosa de un año vivir en España, aunque tengo serias dudas sobre si instalarse en La Moraleja en una mansión de 11 millones sea realmente vivir en España. Decía por aquel entonces el oficial y caballero: «Amo España y creo que vuestro estilo de vida es fabuloso. También vuestra capacidad para vivir transmitiendo alegría y felicidad. Es un lugar hermoso, la comida es extraordinaria y la gente derrocha sensibilidad y generosidad». ¿Qué ha pasado? ¿Ha descubierto los menús del día de los bares de barrio que persigue Chicote y el cainismo nacional, todo a la vez? ¿El país de los okupas le ha hecho desistir de su ONG «Hogar Sí», cuyo objetivo era «ninguna persona durmiendo en la calle en 2030»? El caso es que se van. Poco ha durado el romance español. Mi vecina Carlota, que presume de haber visto más de cien veces «Pretty woman», tiene el corazón roto.

Leo que el abogado José Torres cree saber el verdadero motivo de la escapada: «Abandonan España porque Richard ha descubierto que siendo residente fiscal en España tiene que tributar por toda la renta y el patrimonio que tenga en todo el mundo. Así que para evitar un palo que lo deje temblando, Richard ha decidido irse». Yo había llegado a pensar que para amar profundamente a España era necesario ser extranjero: vernos con ojos de visitante de lujo entusiasta, tipo Richard Gere o Eva Longoria, que nos descubren con sus dulces halagos una España que casi desconocemos. «Tenemos un gánster en la presidencia de EEUU», confesó Richard hace poco. Parece que después de intuir el insaciable afán recaudatorio del fisco sanchista, ha decidido que prefiere al gánster de Trump que a la ministra Marisú. Quizá si la hubiera visto bailar sevillanas…