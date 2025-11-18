Cayetano Rivera confirma su historia de amor con Gemma Camacho y ella da todas las claves

Revolución este martes en ‘El tiempo justo’. El programa de Telecinco que conduce cada tarde Joaquín Prat se ha sorprendido al conocer que entre sus empleados está la señalada como la nueva ilusión de Cayetano Rivera. Se trata de Gemma Camacho, reportera del espacio, aunque siempre desligada de la parte corazonera. Sus directos y reportajes van enfocados a otras áreas del periodismo, como así destaca el presentador, que se alegra de que les haya “tocado el Premio Gordo”. Y es que tienen en su redacción a la nueva protagonista del papel cuché.

La periodista no quiere entrar en la crónica social en su desempeño profesional, pero le ha tocado cruzar el abismo y convertirse en la estrella del momento. Todo después desde que el programa ‘No somos nadie’ de TEN le adjudicase un romance secreto con el torero. Todos hablan de ellos, pero gracias a su contrato, Joaquín Prat se alegra de tener las primeras declaraciones de los protagonistas. Él y ella han respondido y no ocultan lo que se traen entre manos, para sorpresa de todos.

Cayetano Rivera y Gemma Camacho rompen el silencio

El primero en hablar ha sido el torero, a través de su primo, José Antonio Canales, que ejerce de colaborador en el plató. El torero está muy sorprendido con la entrada en escena de Gemma. Más teniendo en cuenta que él mismo la conoce desde hace muchos años, al encontrársela por los pasillos de Mediaset. Es más, este mismo lunes estuvieron hablando mientras esperaban el coche de producción. Él en ese momento no sabía nada. Ahora tiene nuevos datos, pues incluso le ha preguntado a su primo qué hay de cierto.

“He hablado con él un rato. Nada, solo decir que lo único que dice que, con una sola cita, tampoco le gusta que le pongan una nueva ilusión o historia de amor. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo y hay que aprovecharlo”, reconoce. Con ello, Cayetano Rivera confirmaría que está conociendo a la reportera, con la que ya mantenía una amistad desde hacía tiempo, pero que ahora los límites de su vínculo se han ido desdibujando. Es más, en modo de broma, reconoce que al cruzarse esta tarde con Gemma Camacho le ha llamado “prima”.

Ella también ha roto su silencio. “Gemma está aquí, trabajando, pero entenderán ustedes que esto forma parte de su esfera privada. Es cierto que os contaremos más cosas sobre si efectivamente son pareja o si se están conociendo o desde cuándo”, adelanta Joaquín Prat. Dicho esto, desvela que él mismo ha tenido oportunidad de hablar con la supuesta nueva novia de Cayetano Rivera: “He hablado con ella y está tranquilísima. Lo tiene perfectamente normalizado. Cuando alguien conoce a una persona famosa y más estando tan de actualidad como lo está Cayetano, sabe también a lo que se expone y lo lleva con toda la naturalidad del mundo”.

Después, durante varias horas, desde el programa se ha cebado que tienen las primeras palabras de Gemma Camacho sobre su relación con Cayetano Rivera. Finalmente las han emitido: “Estoy tranquila y quiero respetar mi intimidad, igual que él. Cayetano y yo nos conocemos desde hace unos años, somos muy buenos amigos. Le admiro y tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras para viajar y disfrutar de la vida, juntos o separados. Si hay fotos de Italia, que nos saquen guapos”, aclara la periodista, en boca de su compañera Leticia Requejo.