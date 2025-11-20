Siga en directo la IV edición de Metafuturo

Atresmedia celebra la IV edición de 'Metafuturo', un foro de reflexión para conocer los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años. En concreto, el foro tiene lugar hasta el 20 de noviembre en el Ateneo de Madrid, con una jornada de clausura el 21 de noviembre en el Caixa Forum de Barcelona.

A través de diferentes ponencias, mesas redondas y encuentros, los invitados del foro desarrollarán un análisis de los cambios que se avecinan en cuestiones como la Inteligencia Artificial (IA), la digitalización, la transición energética, la libertad de expresión, la desinformación, la geopolítica y sus implicaciones, la infancia digital y el impacto de los algoritmos y las pantallas o la ciencia y el futuro, entre otras.