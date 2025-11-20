Directo
España - República Checa, en directo hoy: cuartos de final de la Copa Davis 2025
España busca en Bolonia la séptima ensaladera de su historia
El equipo, capitaneado por David Ferrer, se mide en cuartos de final a la República Checa. Si se lleva la victoria, su rival en semifinales será el ganador del duelo entre Argentina y Alemania. España ha ganado la Copa Davis en seis ocasiones (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019). El balance entre ambos equipo apunta a un claro favorito. El equipo español se ha medido a la República Checa en nueve ocasiones y ha ganado en cinco.
¡Todo listo para que arranque el partido!
Carreño y Mensik ya calientan sobre la pista. En unos minutos arrancará el primer duelo de la eliminatoria entre España y la República Checa.
Máxima confianza de Ferrer
Los nervios previos a la competición están ahí pero estamos contentos. Ha sido una buena semana de entrenamientos. Los veo bien, convencidos, saben lo que es tener esta presión en la Copa Davis. Hay que confiar, si hemos llegado aquí es por ellos. Aunque no tengamos a Carlos Alcaraz, podemos hacerlo.
Unas semifinales emocionantes
¡Todo preparado!
Cuartos de Final
Así queda el calendario:
Pablo Carreño (ESP) vs Jakub Mensik (CZE)
Jaume Munar (ESP) vs Jiri Lehecka (CZE)
Marcel Granollers / Pedro Martínez (ESP) vs Tomas Machak / Adam Pavlasek (CZE)
A romper la racha
Aunque el historial entre ambos y la distancia en la clasificación no le favorecen, Jiri Lehecka afronta esta Final 8 tras encadenar tres derrotas consecutivas en el cierre de la temporada. Aun así, fue determinante en el Qualifier frente a Estados Unidos, donde sumó los dos puntos en sus encuentros individuales.
El reto de Carreño
Ante la ausencia de última hora de Carlos Alcaraz, Pablo Carreño (#89) asume el rol de segundo jugador del equipo español y se enfrentará a Jakub Mensik (#19). Será su segundo duelo directo, después del disputado el pasado enero en Auckland, donde el checo se impuso en tres mangas.
¡Pablo Carreño y Jaume Munar, a por todo!
Pablo Carreño y Jaume Munar inauguran los cuartos de final de la Copa Davis 2025 frente a la República Checa en Bolonia. Se enfrentan este jueves a Jakub Mensik y Jiri Lehecka en los encuentros individuales de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2025 que la Selección Española MAPFRE de Tenis disputa frente a Chequia en el Super Tennis Arena de la Feria de Bolonia.
¡Empezamos!
Bienvenidos a este minuto a minuto de la Copa Davis, donde os informaremos de toda la actualidad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar