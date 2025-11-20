España - República Checa, en directo hoy: cuartos de final de la Copa Davis 2025

El equipo, capitaneado por David Ferrer, se mide en cuartos de final a la República Checa. Si se lleva la victoria, su rival en semifinales será el ganador del duelo entre Argentina y Alemania. España ha ganado la Copa Davis en seis ocasiones (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019). El balance entre ambos equipo apunta a un claro favorito. El equipo español se ha medido a la República Checa en nueve ocasiones y ha ganado en cinco.