Carlos Sainz celebra su victoria en la Fórmula 1 junto a su novia Rebecca Donaldson en una discoteca

En el Gran Premio de Singapur de la Fórmula Uno de este domingo, Carlos Sainz logró su segunda victoria. En medio de la euforia comprensible, Carlos Sainz salió a celebrar con gran alegría y muy buena compañía su destacado triunfo en Singapur.

Las imágenes de su celebración se han difundido rápidamente por redes sociales, pues aparece él en una discoteca disfrutando de su éxito junto a su actual pareja, la modelo Rebecca Donaldson. Durante la celebración, compartieron una conexión especial, con miradas, bailes y gestos que reflejaban su complicidad.

En agosto, aproximadamente dos meses después de su ruptura con Isa Hernáez, el estado sentimental de Carlos Sainz volvió a acaparar la atención pública. Los rumores sobre una posible relación con la mencionada modelo comenzaron a circular algunas semanas antes, cuando coincidieron en Milán y Londres durante el Gran Premio de Silverstone. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la noticia en ese momento, la revista ¡HOLA! prácticamente confirmó lo que ya se especulaba al publicar algunas imágenes en las que se les veía juntos explorando Córcega.

¿Quién es Rebecca Donaldson?

Rebecca Donaldson, nacida en Escocia, es una conocida modelo de 28 años que ha protagonizado numerosas campañas publicitarias. Comenzó en el mundo de la moda con tan solo 17 años, cuando ganó su primer concurso de belleza. "Mi madre me presentó y me quedé muy sorprendida cuando me enteré", señaló ella misma en 2011.

Donaldson no solo destaca en el mundo del modelaje, sino que también, como otras grandes figuras, ha incurrido en el ámbito empresarial, habiendo creado su propia marca de ropa deportiva, Muse Activewear, que lanzó tras el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.