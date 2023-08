Así es Rebecca Donaldson, la espectacular modelo que pasa sus vacaciones con Carlos Sainz Jr.

Era un rumor a voces. Hace semanas se especula sobre una posible relación entre el piloto de Ferrari, Carlos Sainz Jr. y la modelo Rebecca Donaldson. Este miércoles 9 de agosto, la revista ¡Hola! publica las imágenes de la pareja pasando unos días juntos, en compañía de un grupo de amigos. El piloto, que ha mantenido hasta hace unos meses una relación con la periodista Isa Hernáez, aprovecha el parón del Mundial de Fórmula 1 (n el que marcha en séptima posición en la tabla de puntos, a sólo siete puntos de su compañero de escudería, Charles Leclerc) para cargar pilas, y quién sabe si conocer mejor a la espectacular modelo con la que ya se le ha visto en Milán y en Silverstone.

Los dos estuvieron charlando y disfrutando de una jornada en alta mar con unos amigos en la isla de Córcega. Rebecca Donaldson, nacida en Escocia, es una conocida modelo de 28 años que ha protagonizado numerosas campañas publicitarias. Comenzó en el mundo de la moda con tan solo 17 años, cuando ganó su primer concurso de belleza. "Mi madre me presentó y me quedé muy sorprendida cuando me enteré", señaló ella misma en 2011.

Pero Donaldson no solo destaca en el mundo del modelaje, sino que también, como otras grandes figuras, ha incurrido en el ámbito empresarial, habiendo creado su propia marca de ropa deportiva, Muse Activewear, que lanzó tras el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.

Además, hace unos meses se la relacionó con Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian. Su relación se hizo pública el pasado mes de abril, cuando acudieron juntos al estreno de la nueva temporada del reality de las Kardashian, pero la relación se acabó dos meses después A principios de año, también apareció en la prensa por ser fotografiada junto a Leonardo DiCaprio en una fiesta, aunque nunca más volvieron a estar juntos.