“Un alma oscura”: Corinna ficha a Villarejo para la “castración química” del Emérito

El nuevo capítulo en el podcast “Corinna y el Rey”, titulado “Alma oscura”, la ex princesa alemana cuenta con un invitado de excepción, el ex comisario José Manuel Villarejo quien relata, como testigo, cómo la actividad sexual del emérito se convirtió en un problema de Estado que el CNI trató de solucionar con una castración química consentida por la Reina Sofia.

“A Juan Carlos intentaron castrarlo artificialmente para que dejara de tener relaciones con la señora Larsen. Una cosa gravísima. Consideraron que era una cuestión de Estado fastidiarle su líbido, había que parar ese ardor guerrero, por así decirlo”, ha relatado.

Incluso pusieron nombre a la operación y la llamaron “Farinelli”, en referencia a uno de los castrati italianos más famosos. El objetivo: inyectar hormonas femeninas al emérito a sus espaldas. “Lo grave de esto es que Sanz Roldán (ex director general del CNI) convenció a la reina Sofía para que firmara el consentimiento”, revela el ex comisario.

En el este nuevo capítulo, Villarejo especifica cuál fue su relación con Larsen: “El interés que ellos (Sanz Roldán) tenían era que me ganara la confianza de Corinna para recuperar una documentación muy comprometida que tenía esta señora. Yo me comprometí a sonsacarle información, a ganarme su confianza para que me dijera dónde tenía la famosa documentación; pero ella, con la habilidad adecuada y con la ayuda de sus abogados, me dijo que no sabía dónde estaba. Sanz Roldán entendió que yo, por primera vez, no cumplía mis objetivos. Hasta entonces había sido eficaz, pero ahora parecía que poco más o menos que me había cambiado de bando”, asegura.

En 2018, salieron a la luz los famosos audios de Villarejo, en los que, entre otras cosas, se entrevistaba con Corinna, quien confesaba que “el generalísimo, el señor que manda en el CNI”, la había amenazado de muerte.