Corinna Larsen desvela el verdadero motivo por el que rompió su relación con el Rey Juan Carlos

Corinna Larsen continúa con su cruzada personal contra el Rey Juan Carlos a través de su polémico podcast, ‘Corinna y el Rey’. En ‘La sangre es más espesa, el lavado de dinero’, el sexto episodio, y después de que en el anterior asegurase que el emérito le había propuesto ser “Princesa de Borbón”, la alemana habla del encuentro con la Reina Sofía en un lujoso hotel de Nueva York y cuenta los detalles sobre las propuestas de matrimonio que le hizo el monarca.

Corinna zu Sayn Wittgenstein / Corinna Larsen attends day 1 of the Women in the World summit at Cadogan Hall FOTO: Euan Cherry / Avalon GTRES

“Me llevó a uno de los salones y, básicamente, me dijo que me amaba, que quería casarse conmigo y que quería vivir conmigo para siempre. Entonces me pidió matrimonio otra vez”, cuenta. Una propuesta a la que Corinna le dijo NO, siendo plenamente consciente que el divorcio entre Juan Carlos y la Reina Sofía era algo imposible ya que él era muy católico y la alemana no quería ser una consorte que quedase relegada a un segundo plano. Además, cabe destacar que la empresaria se encontraba entonces en uno de sus momentos más delicados a raíz del fallecimiento de su padre. Eso sí, a pesar de su rechazo, no tiene reparo en confesar que no dudó ni un momento en quedarse con la alianza de diamantes que este le regaló

Parece que Juan Carlos no llegó a asimilar aquella respuesta, ya que consideraba que la misión de ella era la de complacerle por encima de todo: “Tienes a cientos de personas alrededor tratando de convencerte de que esa sería la mejor decisión que podrías tomar, porque estás podrida, y mira todos esos medios hablando de ti. Él estaba rodeado de persona que, claramente, querían hacerle feliz y lo animaban a seguir con este plan tan loco. Y lo tendría que hacer, simplemente, porque debes complacer al Rey. Ahí es cuando te das cuenta de que, para todos, sólo eres una plebeya que sólo tiene que hacer lo que le dicen. A mí no me criaron ni educaron así” asegura la protagonista.

Corinna Larsen y Don Juan Carlos I FOTO: Gtres

Por último, Corinna Larsen ha desvelado el verdadero motivo por el que decidió dar por finalizada su polémica relación con el Rey Juan Carlos: “Sentía que estaba en peligro... Cuando una expareja discute se necesitan dos para bailar el tango, pero esto no ocurre siempre. Hay miles de ejemplos de hombres que no pueden aceptar que su expareja se mude o no quiera estar más con ellos. Y las mujeres son asesinadas, desfiguradas, abusadas físicamente. Es un problema enorme y estos casos se cuentan por miles en todo el mundo. Yo estaba lidiando exactamente con el mismo tipo de obsesión con la que están lidiando otras víctimas”, concluye, pintando un retrato muy poco amable sobre la figura del monarca.