El aniversario más agridulce de los Reyes Felipe VI y Letizia en plena polémica con el Rey Juan Carlos I

Este 6 de noviembre se cumplen 22 años desde que el entonces príncipe de Asturias anunció ante los medios su compromiso con Letizia Ortiz, una periodista que poco más de una década después terminaría convirtiéndose en Reina de España. De aquel día se recuerdan varios detalles, desde el traje blanco de Armani de la futura novia hasta su polémico “déjame hablar a mí”, un corte a su prometido que dividió a la opinión pública. Lo que unos vieron como una falta de respeto al heredero de la Corona, otros lo vieron como una señal de renovación de una monarquía que pedía a gritos nuevos aires de modernidad.

La de hoy es una jornada especial que, sin embargo, a los Reyes Felipe VI y Letizia les toca celebrar con la agenda repleta. Mientras que el jefe de Estado debe atender el acto de conmemoración del XXV aniversario del diario 20minutos y la entrega de los III Premios 20minutos, que reconocen la imprescindible labor de instituciones, personalidades y entidades que contribuyen a construir una sociedad mejor; su esposa ha hecho lo propio con los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 en el Palacio de El Pardo de Madrid.

Más allá del trabajo, lo cierto es que en Zarzuela los ánimos no están para mucha celebración. La publicación en Francia de “Reconciliación”, las memorias del Rey Juan Carlos I, han supuesto un quebradero de cabeza para Casa Real por todo lo que su autor dice en sus más de 500 páginas (en la versión en francés; la española llegará a las librerías el próximo mes).

Los Reyes Felipe y Letizia en una imagen de archivo Gtres

Una de sus revelaciones más polémicas hace referencia a su relación con la Reina Letizia. Que entre ellos no existía muy buena sintonía siempre fue un rumor, pero ahora don Juan Carlos I lo confirma sin cautelas. “La llegada de Letizia a nuestra familia no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares”, comienza diciendo el monarca, y remata: “Le repetí una y otra vez: ‘La puerta de mi despacho estará siempre abierta para ti, ven cuando quieras’. Pero nunca vino”.

Además, sugiere que por su culpa tanto la Reina Sofía como él no han podido entablar una “relación personal” con sus nietas pequeñas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. “Son muy elegantes y cariñosas, pero me entristeció no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartidas comidas en restaurantes, viajes, llevarlas a ver partidos, como hice con mis otros nietos”, lamenta.

“Mi esposa nunca pudo recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus primos. Las veía ocasionalmente, pero le hubiera encantado hacerlo más a menudo, sobre todo porque viven a tan solo cien metros de distancia. Le habría gustado transmitirles la geneaología, la historia, y los valores de nuestra familia. Y algún consejo de una reina emérita con una trayectoria impecable a una futura reina”, añade sobre la relación de doña Sofía con sus nietas.

La Reina Sofía y la Princesa Leonor. Gtres

Palabras que ponen de manifiesto las tensiones en el seno de la Familia Real y que no habrán sentado nada bien a la principal protagonista, la Reina Letizia.