Laura Pausini, vetada en el funeral de su tío: “No la quiero en el funeral de mi padre”

Duro revés el que recibió Laura Pausini el pasado domingo 2 de noviembre, cuando le comunicaron la muerte de su tío. Ettore Pausini circulaba con su bicicleta, haciendo una ruta por Bolonia como muchos otros fines de semana, cuando un vehículo le embistió por detrás. El coche, un Opel Astra, le mató en el acto y se dio a la fuga, añadiendo aún más dolor a la familia. Aún se busca al culpable. Los testigos del siniestro definen el suceso como “devastador”, como así recogía el ‘Corriere della Sera’. Describían cómo le atropelló, quedó atrapado debajo del vehículo, cuando el conductor pisó de nuevo el acelerador y huyó.

Durante estos días, la familia Pausini ha estado guardando luto, tratando de encontrar sentido a esta tragedia. Están destrozados, comenzando su duelo, para el que necesitan enterrarle y poder darle el último adiós. Sin embargo, el clan no lo está sobrellevando como una piña, mostrando un frente común al dolor, sino envueltos en disputas. Así lo ha aireado una de las primas de la cantante, que incluso ha dejado claro que no es bienvenida en el funeral de su padre. No la quieren ver por allí, como consecuencia de un conflicto del pasado aún sin resolver.

Laura Pausini, enfrentada a su prima tras morir su tío

En todas las familias hay rencillas y diferencias que hacen imposible el entendimiento entre algunos de sus miembros. Los Pausini no son una excepción. Así se ha encargado de hacerlo saber una de las primas de la afamada artista italiana, a través de las redes sociales y dejando clara cuál es su postura. La muerte de su padre Ettore en dramáticas circusntancias tras ser atropellado no le han hecho aparcar su rencor hacia su prima. “No la quiero en el funeral de mi padre”, ha sentenciado para ‘Il Giornale di Bologna’.

Ante la contundente sentencia, el periodista Ercole Rochetti ha ahondado en la cuestión para arrojar luz al entuerto: “Nos ha sorprendido un post de la prima: no quiere a Laura en el funeral del tío, dice que solo es una relación de parentesco en el papel”. Evidencia con ello que el trato entre los familiares no ha sido fluido y que tan solo les une la sangre y el registro civil. No se ha detallado qué es lo que ha distanciado a la familia o el motivo por el que no quieren que acuda a dar el pésame y presentar sus respetos. Laura Pausini no se ha pronunciado al respecto, tampoco sobre la muerte de su tío, mientras continúa con la promoción de su nuevo álbum.