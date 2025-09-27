Carlos III y la reina Camilla se reunirán con el Papa en visita de Estado al Vaticano

Carlos III y la reina Camilla tienen previsto realizar una visita de Estado al Vaticano a finales de octubre, seis meses después de que la pareja real se reuniera con el predecesor de León XIV, el Papa Francisco, poco antes de su muerte. "Sus Majestades el Rey y la Reina emprenderán una visita de Estado a la Santa Sede a finales de octubre de 2025", dice el comunicado.

Francisco murió el 21 de abril después de 12 años como jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo, y León XIV fue elegido en un cónclave de cardenales el 8 de mayo. Aunque los monarcas británicos pospusieron su visita de Estado formal en abril, se reunieron en privado con Francisco durante su visita de Estado de cuatro días a Italia. El pontífice falleció apenas dos semanas después de la reunión.

El Papa Francisco recibió al Rey Carlos y a la Reina Camila Vatican News

La visita reprogramada permitirá a Carlos y Camila unirse al nuevo papa, León XIV, en la celebración del año jubilar de la iglesia católica de 2025, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado. El Jubileo es un año de reconciliación y peregrinación que la Iglesia celebra cada 25 años.

Un gesto simbólico

El encuentro simboliza el esfuerzo por estrechar lazos entre la iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra, que se separó de Roma en el siglo XVI durante el reinado de Enrique VIII. Este monarca rompió con el Vaticano por su negativa a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. La división alimentó siglos de conflicto posterior, pero en los tiempos modernos las relaciones entre la iglesia católica y la iglesia de Inglaterra han sido amistosas.

El Rey Carlos III de Inglaterra y la Reina Camila visitan al Papa coincidiendo con el 20º aniversario de su boda Europa Press

El rey había visitado previamente el Vaticano en cinco ocasiones como príncipe de Gales y se había reunido con tres papas. Desde su ascenso al trono, hace dos años y medio, Carlos III, cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ha priorizado la construcción de vínculos entre personas de todas las confesiones.

Durante la visita, los reyes se unirán a León XIV en las celebraciones para conmemorar el actual año jubilar especial, según el comunicado del palacio."La visita también celebrará el trabajo ecuménico de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica, reflejando el tema del año Jubilar de caminar juntos como Peregrinos de la Esperanza", añade la información.