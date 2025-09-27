Carmen Martínez-Bordiú, la gran ausente en la boda de su sobrino Jaime

La boda de Andrea García Charcos y Jaime Martínez-Bordiú, el viernes 26 de septiembre de 2025, era uno de los eventos más esperados de la temporada social madrileña. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia de la Florida en Madrid y la celebración posterior se celebró en la Finca El Gasco, en Torrelodones, un enclave exclusivo y emblemático que fusiona naturaleza y arquitectura señorial. Es conocido además por ser escenario de rodajes famosos como la serie "La Casa de Papel".

Vestido de novia de Andrea García en su boda con Jaime Martínez-Bordiú.

Andrea lució un vestido nupcial de estilo bohemio-vintage creado por la diseñadora Claudia Llagostera, confeccionado en encaje antiguo de 1880 y con bordado a mano de técnica francesa Cornely. El conjunto se completó con un velo de Bruselas del siglo XVII, aportando un aire de sofisticación y romanticismo a su look de novia.

Andrea García y Jaime Martínez-Bordiú en su boda.

El evento combinó tradición familiar con un toque moderno y personal. La fiesta, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, contó con la asistencia de numerosas personalidades del ámbito empresarial y aristocrático español. Entre ellos, José Miguel Fernández Sastrón, conocido artista y figura relevante en el panorama musical y empresarial español; Bosco Blach Martínez-Bordiú, miembro joven y mediático de la familia; y Jaime Martínez Bordiú, tío del novio.

Como anfitriones, los padres del novio: el empresario y financiero José María Martínez-Bordiú y Cubas, padre del novio, que ejerció un papel protagonista en la ceremonia, y la empresaria Rocío Aznar Sáinz. No asistió, sin embargo, Carmen Martínez-Bordiú, que sigue retirada de la vida pública en la localidad portuguesa de Sintra.

Aunque regresa de forma esporádica a España, Carmen, de 74 años, vive alejada de los focos y se desconoce la relación que mantiene con el resto de los hermanos. Al preguntarle a Jaime por la ausencia de su hermana en la boda, este aseguró no saber nada. "No, no he hablado con ella, ni idea", confesó a los reporteros de Europa Press. Y añadió que está como siempre, "estupenda y encantada".

Poco después de la muerte de su madre, se instaló en Portugal en una vivienda rodeada de naturaleza, buscando tranquilidad. No obstante, mantiene una vida activa y suele viajar con frecuencia a Madrid para visitar a su hijo Luis Alfonso de Borbón, su nuera Margarita Vargas, sus nietos y sus hermanos. Se aloja en casas de familiares o amigas. También viaja regularmente a París para ver a su hija Cynthia Rossi y pasa largas temporadas en otros destinos, como países asiáticos.