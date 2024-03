Carmen Lomana desvela qué le dijo la Reina Letizia en ARCO: "Es muy cariñosa"

Un año más, la exposición de arte contemporáneo ARCO se ha convertido en un hervidero de rostros conocidos. Nieves Álvarez, acompañada de su pareja Bill Saad, Blanca Cuesta y Borja Thyssen, Rosario Nadal, Mario Vaquerizo y Alaska son solo algunos de los muchos famosos que ya se han paseado por Ifema de Madrid para caer rendidos a las obras más peculiares y vanguardistas de la escena actual.

Por supuesto, tampoco han faltado los Reyes Felipe VI y Letizia, que ya se han convertido en asiduos a esta exposición. ARCO es una cita ineludible para ellos, y durante su visita, la monarca ha protagonizado un encuentro que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. Su Majestad ha visto a Carmen Lomana y no ha dudado en acercarse hasta ella para saludarla, demostrando así que se conocen y que existe cierta cordialidad entre ellas. Una buena sintonía que ha dejado perplejo a más de uno, que desconocía esta relación entre la socialité y la esposa del jefe de Estado.

Carmen Lomana ha desvelado en "Espejo Público" algunos detalles sobre su encuentro con la Reina Letizia, y ha explicado que fue la monarca quien fue a saludarla. "Lo hace siempre que me ve. Es encantadora. Me dijo algo muy cariñoso, pero no me acuerdo bien. Creo que fue algo como 'qué guapa estás'", ha narrado la colaboradora del programa de Susanna Griso.

Carmen Lomana en "Espejo Público" Atresmedia

Además, Carmen Lomana ha recordado el día en que conoció a la Reina Letizia, cuando todavía no había llegado al trono y cargaba con muchas menos responsabilidades. "La conocí cuando era princesa, en una fiesta del periódico 'Abc'. Subimos a la parte de arriba, que hay una biblioteca, y allí estuvimos hablando. Es una mujer muy simpática y divertida, también porque en ese momento tenía menos condicionantes de los que tiene ahora”, ha reflexionado la socialité.

Lomana ha indicado que ve con frecuencia a la Reina Letizia, "en ARCO o en la ópera", y que "siempre que nos vemos, hablamos. Es muy cariñosa conmigo". También ha compartido una simpática anécdota de la última vez que estuvo con Su Majestad. "Yo iba con mi hermana, y la Reina se acercó a saludar y se la presenté. Quedó encantada, y cuando se fue la Reina me dijo: 'espero que nunca digas algo malo de ella en la tele'", ha detallado la colaboradora de "Espejo público".