La reina de la elegancia sigue siendo Carmen Lomana con este vestido de tweed (al más puro estilo Chanel) en ARCO

Carmen Lomana no ha dudado ni un segundo en sacar uno de sus mejores looks para disfrutar del primer día de ARCO. La edición 43ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid es una de las citas más importantes de los artistas y amantes del arte, puesto que es una de las principales plataformas del mercado de dicha disciplina y uno de los espacios de difusión y promoción más relevantes. En dicho acto, como es de costumbre, no pudieron faltar el Rey Felipe y la Reina Letizia vestida con un look working conformado por blusa con 3D, de Adolfo Domínguez, abrigo largo y pantalones rectos básicos. De la misma manera que la royal española ha demostrado que la sofisticación es el estilo más acertado para todos los eventos, Carmen Lomana nos lo ha acabado de confirmar con un espectacular vestido largo de tweed (al más puro estilo Chanel). Lo ha combinado con los zapatos kitten más best seller de Christian Dior, su bolso Kelly de Hermès de confianza y unos pendientes largos muy estilosos. No cabe duda de que este vestido es el perfecto para tenerlo en la recámara de tu armario para cualquier comunión o bautizo de última hora. E, incluso, para el evento de tu trabajo más formal. En Bimani hemos encontrado un diseño similar al que lleva Carmen Lomana en ARCO por 260€, por lo que ya lo tienes disponible para replicar su estilo.

Como buen icono de la moda, Carmen Lomana sabe a la perfección que el vestido de tweed va a seguir en nuestro armario durante la temporada primavera-verano. Y es que Chanel ha vuelto a hacer énfasis en esta prenda en la Semana de la Moda de París acompañada de pamelas muy grandes. Asimismo, no solamente estamos viendo los vestidos de tweed sobre la pasarela, puesto que también los han vuelto a poner de moda Penélope Cruz o Paula Echevarría. Hasta ahora, ARCO ha reunido a celebridades de gran prestigio de nuestro país. Desde Nieves Álvarez, con un look casual de torera combinada con pantalones de pinza en terracota, hasta Alaska con un estilo ajustado animal print.

Carmen Lomana en ARCO. Gtres

Vestido con detalles desflecados, de Bimani (260 euros)

Vestido con detalles desflecados. Bimani

Seguiremos viendo los looks de las celebrities españolas en la feria ARCO de Madrid hasta el viernes, día en el que se abre las puertas al público hasta el domingo 10 de este marzo.