Corinna Larsen se alía con Netflix para confesar lo que pasó en Botsuana con el Rey Juan Carlos

Corinna Larsen se ha propuesto hacer ruido, aunque sus pretensiones legales en contra del Rey Juan Carlos se hayan visto truncadas. La princesa alemana ha sufrido un revés cuando la Justicia británica ha decidido archivar la demanda que interpuso contra el Emérito por un supuesto delito de acoso, que finalmente no competía al tribunal apelado. Pedía una millonada como compensación económica al presunto daño ocasionado. Pero no podrá ser, motivo por el cual, quizá, haya decidido ganar otro pellizco mediante un nuevo documental en el que remover el pasado.

Corinna Larsen y el Rey Juan Carlos I Sky

La ‘venganza’ de la empresaria se materializará ahora a modo de documento audiovisual, en colaboración con Netfilx. Quiere centrar su interés ahora en lo que sucedió aquel año 2012 en Botsuana, cuando el Rey Juan Carlos sufrió un accidente mientras cazaba elefantes en territorio africano. Una jornada cinegética muy controvertida, no solo por dar caza a animales protegidos, sino porque fue este capítulo el que situó a Corinna Larsen en el mapa, como “amiga entrañable” del Monarca, como así se presentó ella misma meses después en la portada de la revista ‘Hola’.

Ahora no se anda con eufemismos y quiere tirar de la manta para denunciar que no se le ha dado su lugar en la historia. Primero lo hizo con un polémico podcast de ocho capítulos en los que narraba con todo lujo de detalles lo que ella recuerda sobre su relación con el Rey Juan Carlos de España. Ahora, vuelve a la carga justo después de perder su batalla judicial en Londres, quizá con más inquina todavía, dispuesta a confesar lo que pasó en Botsuana. Y es que ella participará como estrella de un documental de 90 minutos sobre la caza de elefantes en este territorio.

El Rey Juan Carlos durante la cacería en Botsuana en 2012 Redes sociales

Un proyecto a cargo de Toni Garrido que aún no ha sido anunciado oficialmente, pero sí ha tenido reacción desde el entorno de la otrora princesa alemana. Ha sido la agencia de representación y relaciones públicas de la propia Corinna la que ha desmentido a ‘Vozpópuli’ su colaboración en dicho trabajo: “Esta información es incorrecta. Corinna Larsen no participa en ningún documental de Netflix relacionado con Botsuana”, mantienen. Sin embargo, la noticia de su intervención ha corrido como la espuma este lunes, pues son muchos los medios que lo dan por seguro, por lo que tan solo el tiempo decidirá quién dice la verdad. Quizá desde la agencia no tengan permiso de desvelar lo que podría venir como un anuncio bomba o, quizá, el rumor haya sido demasiado osado y esté conquistando titulares por doquier.