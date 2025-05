El divertido vídeo de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William sacándose burla en el Día de la Victoria de Reino Unido

La familia real inglesa atendió ayer, 5 de mayo, una de sus citas más importantes. Se trataba del desfile militar con motivo del Día de la Victoria, una jornada que conmemora en Reino Unido la rendición incondicional de la Alemania nazi en 1945, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. No faltaron los “pesos pesados” de los Windsor, desde los Reyes Carlos III y Camilla hasta los príncipes de Gales, pasando por la princesa Ana y los duques de Edimburgo.

Destacó, sin embargo, la ausencia de los duques de Sussex, tan alejados de la familia como en los últimos años, y del príncipe Andrés, cuyas polémicas y problemas con la Justicia le han convertido en una suerte de persona non grata en el círculo real.

Buena parte de la atención recayó sobre los príncipes de Gales y sus hijos ya no tan pequeños, los príncipes George, Charlotte y Louis. Los dos últimos alcanzaron los 10 y los 7 años recientemente, mientras que el heredero del trono cuenta con 11. Edades muy similares que propician la complicidad y buena sintonía entre los hermanos, tal y como se pudo comprobar durante el desfile de ayer.

El divertido vídeo de los príncipes George y Louis

Uno de los momentos más comentado por la opinión pública estuvo protagonizado por los príncipes George y Louis. El primogénito del príncipe William y Kate Middleton acomodó su cabello con la mano después de que una ráfaga de aire lo despeinara, un gesto que llamó la atención de su hermano pequeño, que no dudó en imitar al mayor haciendo gala de su sentido del humor.

Una broma entre hermanos que demuestra una vez más que por muy grandiosas que sean sus posiciones o sus destinos, los niños siempre serán niños. “Es muy divertido”, comentan la mayoría de usuarios en redes sociales sobre el vídeo que se ha hecho viral.

William y Harry, más distanciados que nunca

No es ningún secreto que las relaciones entre los príncipes William y Harry no pasan por su mejor momento, y después de la entrevista que el duque de Sussex ha concedido a la BBC, no parece que la situación vaya a mejorar a corto o medio plazo.

Britain's Prince William and Britain's Prince Harry Martin Meissner Agencia AP

Al príncipe William no le hace ni pizca de gracia que su hermano pequeño siga empeñado en atizar el avispero cada poco tiempo, y a día de hoy siente que no tiene “ningún incentivo” para reconciliarse con él, tal y como una fuente cercana a él reveló recientemente al periódico inglés “The Mirror”.