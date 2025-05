Kate Middleton y el príncipe Guillermo felicitan a su hija con una foto inédita y todo el mundo dice lo mismo

Los príncipes de Gales comienzan este fin de semana con una importante y destacada celebración. Su hija mediana, la princesa Carlota, alcanza este dos de mayo los diez años. Lo hace solo una semana después de su hermano, el príncipe Luis, que cumplió el pasado 23 de abril siete años.

Sus orgullosos padres han querido conmemorar estas fechas tan especiales de la misma forma: compartiendo fotografías inéditas de los cumpleañeros. En el caso del príncipe Luis, la instantánea mostraba una tierna mella en sus dientes, mientras que en la imagen que han publicado de la princesa Carlota se aprecia lo mucho que ha crecido estos últimos años.

Su Alteza Real luce en la instantánea una bonita y amplia sonrisa mientras posa en medio de la naturaleza, ataviada con ropa deportiva y una mochila. Destaca el enorme parecido con el príncipe Guillermo, y así lo han hecho saber varios usuarios. “Es hija de su padre”, dice uno, mientras otro comenta: “Feliz cumpleaños a la princesa Carlota, que claramente es un miniyo de su padre”.

El hecho de que se haya elegido una fotografía de la princesa Carlota tomada en la naturaleza no parece casual, puesto que el pasado 30 de marzo (el Día de la Madre en Reino Unido), Kate Middleton se sinceró sobre lo importante que ha sido para ella y su familia refugiarse en el entorno natural mientras se enfrentaba al cáncer que todavía padece: “Durante el año pasado, la naturaleza ha sido nuestro santuario. Este Día de la Madre, celebremos a la Madre Naturaleza y reconozcamos cómo nuestro vínculo con el mundo natural puede ayudar no sólo a nutrir nuestro yo interior, sino también a recordarnos el papel que desempeñamos dentro del rico tapiz de la vida”.

La imagen de la princesa Carlota, además, ha sido compartida por la cuenta oficial de la Corona, que se traduce en una felicitación pública de parte de su abuelo, el Rey Carlos III, y la Reina Camila.

Un gesto que no tienen con sus otros nietos, Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle. Sin embargo, aunque no existan felicitaciones públicas, el año pasado se publicó que el Rey Carlos III sí se ponía en contacto con el príncipe Harry para felicitar a sus hijos los días de su cumpleaños. “Al rey Carlos III le apasionan las nuevas tecnologías y, desesperado por mantenerse en contacto con sus nietos que viven en California, llamará a Harry para desearle feliz cumpleaños a Archie”, dijo a The Mirror Tom Quinn, experto en asuntos de la Casa Real, cuando Archie alcanzó 5 años el pasado 6 de mayo. A ver qué pasa este año…