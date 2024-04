Elisabeth Hurley aclara si fue con ella con quien el príncipe Harry perdió la virginidad

Elizabeth Hurleyha hablado abiertamente sobre el rumor de que fue con ella con quien el príncipe Harry perdió la virginidad. En sus memorias, "En la sombra", el duque de Sussex contó que fue "humillante" y con una mujer mayor que él y amante de los caballos. Aunque la identidad de aquella mujer se reveló en ese momento, muchos apuntaron entonces a la top model. "Me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó", afirmó sobre ese íntimo momento el menor de los hijos de Carlos III.

Ahora, Hurley ha roto su silencio y ha afirmado que "eso es ridículo. Él dijo: 'Ella era inglesa. Era mayor que yo. Estaba en Gloucestershire'. Y la gente dijo: 'Ah, es Elizabeth'. Fue absurdo. Fue ridículo", dijo durante un episodio de Watch What Happens Live, de Andy Cohen.

La actriz reveló además que "nunca había conocido" a Harry. La mujer con la que habría perdido la virginidad el marido de Meghan Markle es Sasha Walpole y ella señaló en una entrevista con The Daily Mail que estaban "borrachos y teniendo sexo en un parque", dijo, añadiendo que no sabía que el príncipe era virgen porque "parecía que sabía lo que hacía".