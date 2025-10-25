Elizabeth de Bélgica: 24 años y un romance real incipiente

La familia real belga está de celebración. Este 25 de octubre, la princesa Elizabeth, hija mayor de los reyes Felipe y Matilde y, por tanto, heredera de la Corona, suma un nuevo año a su biografía. Veinticuatro años recién cumplidos marcados por el deber, el compromiso y su papel como futura reina.

“¡Hoy la princesa Elisabeth celebra su cumpleaños! ¡Soplará 24 velas! ¡Hip, hip, hurra!”, han escrito desde las redes sociales oficiales de la Casa Real de Bélgica, junto a una fotografía de la joven alteza.

La princesa ya no es una niña y poco a poco se va convirtiendo en una mujer madura, con todo lo que eso conlleva. Además de sus deberes oficiales, parece que Elizabeth de Bélgica también tiene tiempo para experimentar el que podría ser uno de sus primeros amores.

Hace unas semanas empezó a circular en redes sociales una fotografía que muestra a la princesa Elisabeth de Bélgica junto a Jorge de Liechtenstein, tercero en la línea sucesoria del principado alpino. Una instantánea tomada en Grecia, durante unas vacaciones veraniegas, que no tardó en viralizarse y en convertirse en el tema más comentado entre la prensa especializada en realeza.

El detalle es revelador: la foto fue compartida inicialmente en el perfil público de Instagram del propio Jorge. Poco después, al comprobar su repercusión, el joven archiduque eliminó la publicación y cerró la cuenta. Pero ya era tarde. La imagen había sido replicada en foros, redes y medios digitales, y el interés de la opinión pública en Bélgica era ya imparable.

El periodista belga Wim Dehandschutter, experto en Casa Real, fue el primero en contactar con el gabinete de prensa de los reyes Felipe y Matilde. La respuesta era obvia: “También hemos visto la foto. No sabemos si es producto de la IA. No comentamos asuntos privados”. La insistencia en la palabra “privado” es, en estos casos, un muro habitual. Sin embargo, lejos de enfriar el debate, solo aumentó las especulaciones.

De ser cierta, se trataría de una relación romántica a distancia, puesto que la princesa cursa en Harvard, Estados Unidos, desde el año pasado un máster en Políticas Públicas que se prolongará hasta junio de 2026. Será entonces, con 25 años, cuando se dé por concluida su etapa académica y pueda comenzar a asumir un papel más visible en la agenda oficial del país, con despacho propio y sueldo institucional.