Este sería el motivo científico por el que Kate Middleton no lleva el anillo de casada

Kate Middleton continúa acaparando todos los titulares de la prensa internacional. A raíz de la publicación de su polémica fotografía manipulada, la princesa de Gales y toda la corona británica está atravesando por uno de los momentos más complicados de su historia. Uno de los detalles del retrato viral que más llamó la atención fue la ausencia del anillo de casada en la mano de la mujer del príncipe Guillermo, algo que no pasó desapercibido por la opinión pública y que desató muchísimas teorías y especulaciones sobre el motivo por el que se ha quitado la alianza de matrimonio, como una posible crisis matrimonial entre los príncipes.

El médico Martin Scurr ha arrojado luz sobre este asunto al medio Daily Mail. Según el experto, la teoría más lógica y científica que explicaría el motivo por el que Kate no luce ahora mismo su alianza sería por una gran pérdida de peso . "No es raro que esto ocurra tras una cirugía abdominal, como a la que acaba de someterse la princesa de Gales", declara Scurr. Este suceso se tiene el nombre de "catabolismo de la recuperación quirúrgica" y "puede afectar a todo el cuerpo, incluidas las manos, y puede provocar que incluso los anillos muy ajustados se vuelvan demasiado grandes".

Boda del príncipe William y Kate Middleton, el 29 de abril de 2011. (AP Photo/APTN)

A pesar de la explicación, lo cierto es que la casa real británica no ha dado ninguna explicación sobre el verdadero motivo por el que Kate no lleva su anillo de matrimonio. Eso sí, la princesa de Gales no tuvo más remedio que dar un paso al frente y asumir que había retocado el retrato, asumiendo la culpa y pidiendo perdón públicamente a través de un escueto comunicada en redes. El misterio no hace más que crecer en torno a la figura de la mujer del príncipe Guillermo y todos los intentos de la casa real británica por zanjar con los rumores y especulaciones sobre qué le ocurre a la princesa de Gales han resultado fallidos.

Desde que Kate Middleton fue intervenida quirúrgicamente el pasado 14 de enero, la nuera favorita de Carlos III está atravesando sus horas más bajas y está viviendo una intensa recuperación. Aunque en un principio se esperaba que retomase su agenda oficial después de Semana Santa, parece ser que, de momento, la princesa de Gales estará retirada de la esfera mediática una larga temporada. Además de su delicado estado de salud, ahora hay que sumarle un gran bajón anímico por el gran revuelo que ha generado su retrato manipulado. Según la periodista Rebecca English, se encuentra "conmocionada y decepcionada" por la situación, que ha convertido su vida en su peor pesadilla. Fuentes cercanas a Kate aseguran que "se cometió un error, pero ella levantó la mano y se disculpó. Ha sido muy decepcionante para todos. Mucha gente siente que es hora de reconocer que el error se cometió de buena fe, al igual que su disculpa, y seguir adelante".